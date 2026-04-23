游泰注意！泰国爆发甲型肝炎疫情 曼谷春武里沦重灾区 当局吁「熟、热、洁」三原则保平安

计划前往泰国旅游的市民要留心！据泰国公共卫生部疾病管制厅最新通报，当地A型肝炎疫情持续升温，今年以来已录得672宗确诊病例，无死亡报告，但病例数较去年同期增加一倍。疫情主要集中在东部多个府治，包括曼谷、春武里、罗勇及尖竹汶府。当局警告，随着夏季来临，病毒传播风险可能进一步加剧，呼吁旅客严格遵守饮食衞生守则。

泰国累计672宗甲肝个案 春武里/曼谷沦重灾区

泰媒报道，自2026年1月1日至4月20日期间，全泰国共发现672宗甲型肝炎确诊个案，患者以劳动年龄人口为主。值得留意的是，今年第6至第14周，每周均录得超过40宗病例，疫情明显较去年同期严峻。重灾区排名：

春武里府（最多） 罗勇府 曼谷 尖竹汶府

泰国疾病管制厅厅长Manoon Kanasawas医生表示，甲型肝炎病毒主要透过以下途径传播，包括食用或饮用受污染的食物及水、人与人之间的密切接触、接触受污染物品后并放入口中等。特别需要注意的是，感染者在出现症状前的1至2周，粪便中已含有大量病毒，具备传染能力。因此，即使身边的人看似健康，仍有可能成为传播源头。

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旅客自保「熟、热、洁」三原则

泰国衞生部门已启动应变机制，且采取以下措施，包括监测饮用水水质、厕所及整体衞生系统；加强食品安全与用水安全检查；进行流行病学调查，追查更多感染源头，且持续追踪疫情，直至完全受控。泰国疾病管制厅重申，预防甲型肝炎最有效的方法就是严格遵守「熟、热、洁」三项原则：

1. 「煮熟」

只食用新鲜烹煮并彻底煮熟的食物；避免任何生食或半生不熟的食物（如生蚝、生虾、沙律等）。

2. 「加热」

食物若煮熟后放置超过2小时，食用前必须再次彻底加热。选择干净、安全、有完整包装及符合标准的樽装水及冰块。

3. 「清洁」

烹调前、进食前、如厕后、照顾病人后、接触脏污后，务必用肥皂及清水彻底洗手。使用个人专用餐具（汤匙、叉子、水杯），避免共用；选择新鲜、干净、来源可靠的食材；妥善处理废弃物，使用厕所并确保粪便处理系统完善，防止环境污染。

旅客注意路边摊档食物

甲型肝炎爆发常见于人群聚集的场所， 外游旅客应注意，路边摊档的食物衞生难以保证，建议选择有固定铺位、人流较多的食肆，享用干净、来源可靠的食材。

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由于甲型肝炎潜伏期长达一个月，旅客返港后若出现发烧、疲倦、黄疸等症状，应主动告知医生近期旅游史，以便及早诊断及治疗。目前本港有甲型肝炎疫苗，计划前往高风险地区的市民可咨询家庭医生，考虑提前接种。

潜伏期长达一个月 症状多样易混淆

根据衞生防护中心资料，成人染上甲型肝炎或出现的症状，包括发烧、疲倦不适、食欲不振、恶心、腹泻、小便呈茶色、黄疸。甲型肝炎的潜伏期为14至28天（平均28至30天）。幼童感染此病通常无明显病征，特别是六岁以下感染的儿童很少出现病征，只有10%的病例会出现黄疸，病情在年纪较大的人士中会较严重。

甲型肝炎疫苗一共有两针，每针相隔6至18个月，建议高风险人士可考虑接种，包括

将要前往甲型肝炎流行的地区的外游人士 患有凝血因子疾病而需要接受血浆衍生凝血因子替代人士 本身患有慢性肝炎的患者（如同时感染甲型肝炎，会增加暴发性肝炎的风险）

不过，如果对甲型肝炎疫苗的成份曾出现过敏反应，或者接种多种疫苗而出现严重反应的人士不适合接种这疫苗。如接种疫苗当日发现身体不适或患有重病，则要等待康复后才接种疫苗。

资料来源：Post Today

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