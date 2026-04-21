邓紫棋自揭患轻型地中海贫血 每8个有1港人为携带者 无病征但有遗传风险

歌手邓紫棋（G.E.M.）早前在个人直播中透露自己患有遗传性「轻型地中海贫血」，连她自己也是最近得知。消息曝光后，大批粉丝赞她是「用意志力创造奇迹」，同时呼吁偶像以健康为重。邓紫棋的情况并非罕见，据估计，香港现时大约每8人之中，有1人是地贫基因携带者，估计有87万人为携带者。

邓紫棋自揭患轻型地中海贫血

邓紫棋在4月19日的直播中分享：「我妈突然告诉我，原来我有地中海贫血，我都不知道！」她坦言，难怪过去的高强度演出总会感到十分疲惫：「哗！我地中海贫血，然后我做这个巡演做了153场，我累不是很正常吗？我挺佩服我自己！」她直言很多时候在舞台上根本是「靠意志力硬顶住」，对于未来动向，她表示要视乎身体能否「吃得消」。

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消息曝光后，大多粉丝留言并称赞邓紫棋是「用意志力创造奇迹的天后」，同时呼吁偶像要以健康为重，提醒她务必注意休息。

地中海贫血是甚么？

香港儿童医院资料显示，地中海贫血（Thalassemia）是一种遗传性血液疾病，因血红蛋白制造异常导致贫血。此病主要分为两大类：甲型（α）和乙型（β），再按病情严重程度划分为轻型、中型及重型。正常情况下，每个人从父母各遗传一组正常的血红蛋白基因。若遗传了一个或多个不正常基因，珠蛋白链的制造便会减少，引致地中海贫血。

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1. 轻型地中海贫血：多数无病征 毋须治疗

轻型地中海贫血又称「地中海贫血基因携带者」，邓紫棋所患的正属此类型。绝大部分携带者没有任何病征，亦不需要接受治疗，只有少数人会有轻微贫血，只需定期观察。若非经过验血，大多数携带者都不会知道自己带有此基因。

2. 重型地中海贫血：终生输血 严重影响生活

重型地中海贫血又称「库利氏贫血」，是一种非常严重的血液病，病发于幼童期。患者身体无法制造足够血红蛋白，需要终生定期输血和接受药物治疗（如除铁剂）。此类型由父母遗传，不会传染，轻型患者亦绝不会恶化为重型。全球每年约有10万名重型地贫儿童出生。香港现时约有350名患者，包括儿童、青年及成人。

重型患者的治疗重点在于缓解贫血及预防并发症，但定期输血可能导致铁超载——多余铁质会积聚于心脏、肝脏及内分泌腺，造成器官损伤。若未处理，铁质沉积可引致心脏衰竭、肝硬化，甚至缩短寿命。因此，清除体内多余铁质同样关键。

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中型/重型地贫6个月大宝宝现征状

中型和重型乙型地中海贫血通常在婴儿6至9个月大时出现征状，常见表现包括：

贫血 ：疲劳、苍白、虚弱、运动耐力差；婴幼儿喂食困难、体重增长缓慢

：疲劳、苍白、虚弱、运动耐力差；婴幼儿喂食困难、体重增长缓慢 脾肿大 ：因异常红血球破坏加速，导致左上腹可触及肿块、腹部膨胀

：因异常红血球破坏加速，导致左上腹可触及肿块、腹部膨胀 骨骼变化 ：骨髓代偿性增生引致骨骼畸形，出现前额及上颌骨突出、牙齿咬合不正等「地中海贫血面容」

：骨髓代偿性增生引致骨骼畸形，出现前额及上颌骨突出、牙齿咬合不正等「地中海贫血面容」 生长延迟：慢性贫血及频繁输血导致的铁质沉积，可能影响儿童生长发育及性成熟

地中海贫血透过血液检测确诊：

全血细胞计数：红血球较正常细小且色泽偏淡（低色素小细胞性） 血红蛋白模式分析：检测血红蛋白类型 基因检测：用于诊断确切类型及家族筛查

遗传风险：夫妇同为基因携带者

地中海贫血属常染色体隐性遗传。若夫妇同为轻型地贫携带者，每次怀孕有以下风险：

25%机会诞下重型地贫婴儿

50%机会诞下轻型携带者

25%机会完全正常

因此，医生建议高风险夫妇接受产前诊断及遗传辅导。对于计划生育的夫妇，婚前或产前血液筛查能有效预防重型地贫儿童的出生，做好准备。

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