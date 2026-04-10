科学家用「猪精液」研发抗癌眼药水 实验证实可缩细肿瘤 有望治疗儿童眼癌保视力

儿童眼癌新希望！科学家成功利用「猪精液」研发出一种眼药水，能够阻止视网膜肿瘤生长，同时保护视力。这项技术有望在未来用于治疗儿童眼癌「视网膜母细胞瘤」，取代目前较具创伤性的眼球内注射或化疗。研究结果已刊登于国际期刊《科学进展》。

传统治疗风险高 新方法盼减创伤

国际署名期刊《nature》报道，视网膜母细胞瘤是儿童最常见的眼癌之一，目前标准治疗包括直接将药物注射入眼球、全身化疗或激光治疗。这些方法虽然有效，但往往会对眼睛内的健康组织造成损害，甚至影响视力。中国沈阳药科大学张宇教授团队，希望找到一种能够穿透眼球周围天然屏障、同时减少副作用的方法，团队最终成功利用猪精液，研发出新型眼药水。

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视网膜母细胞瘤是甚么？

视网膜母细胞瘤成因/症状/自测

猪精液外泌体 天生擅长穿透屏障

为甚么选择猪精液？研究人员解释，外泌体是细胞释放的极微小颗粒，本身就像一个个「纳米包裹」，可以在体内运送物质。团队从猪精液中提取外泌体，是因为精液中的外泌体天生就擅长帮助精子穿透雌性生殖道的屏障，这与穿透眼球屏障的原理相似。

为了提高精准度，他们将外泌体改造成「抗癌特快包裹」，装载了一种能够杀死癌细胞的「纳米酶系统」（包含碳量子点、二氧化锰与葡萄糖氧化酶）。为了让外泌体更精准地找到癌细胞，研究人员还在表面加上叶酸分子——因为视网膜母细胞瘤细胞表面的叶酸受体远高于健康细胞，这样外泌体就会「自动导航」到肿瘤位置。

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动物实验证实肿瘤停止生长 视力保持正常

研究团队在患视网膜肿瘤的老鼠身上测试了这款眼药水。结果令人振奋，老鼠使用眼药水30天后，肿瘤不但没有长大，牠们的视力更与从未患癌的健康老鼠一样好。相反，那些只使用普通药水（没有外泌体包装）的老鼠，肿瘤持续长大，更扩散到眼睛其他部位——因为药物成分无法穿透眼球周围的屏障。

研究团队同时在兔子身上进行了安全性测试，连续30天重复使用这种眼药水，结果显示整体安全。不过报告观察到一些角膜刺激的情况，需要进一步优化。

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有望应用于其他疾病如脑退化症

澳洲阿德莱德大学药物传递及纳米医学研究员Chunxia Zhao博士指出，这项研究证明了外泌体确实能够穿透视网膜，未来还有望应用于其他「难穿透」的屏障，例如血脑屏障（用于治疗脑退化症）或黏膜屏障。但她补充，这种复杂的纳米系统能否被大规模量产并普及应用，仍是未知之数。

澳洲贝克心脏与糖尿病研究所研究员David Greening博士则表示，能够以眼药水方式输送的药物，其侵入性远低于眼球内注射，比眼球注射的创伤性低得多。但他强调，目前只是概念验证，必须进一步研究长期使用会否带来不良反应。

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视网膜母细胞瘤是甚么？有何成因/症状？

视网膜母细胞瘤属于儿童眼癌中最常见的类型，源于眼球后方的视网膜细胞出现病变。此病几乎只发生在5岁以下的幼儿，若能于早期确诊，治愈率高达九成。在香港，每年约有5至10宗新症，发病高峰年龄为1至2岁。由于小朋友年纪小，即使视力出现问题也无法清楚表达，容易错过最佳治疗时机。部分个案求诊时已属后期，最终需要切除整个眼球。因此，家长多加留意孩子的眼睛状况，及早发现，就能大大增加保留视力及治愈的机会。

视网膜母细胞瘤｜成因

目前医学界仍未完全确定此病的确切成因。约有四成个案与遗传有关——这些患者多数双眼都会出现肿瘤，而他们的子女有一半机会患上同样的病症。其余六成个案属于偶发性、非遗传，患者的子女患病风险低于25%。

视网膜母细胞瘤｜常见症状

最常见的征状包括：

斜视

瞳孔异常：在光线照射下，瞳孔会反射出白色或黄白色的光，像猫眼一样，又称为「白瞳症」。

其他可能的征状包括：

视力变差

眼睛发炎

骨痛（癌细胞扩散至骨骼等身体其他部位）

视网膜母细胞瘤｜自测白瞳症方法

家长可以在帮小朋友拍照时开启闪光灯，并关掉「防红眼」功能。如果瞳孔反射出红色，代表眼睛大致正常；但如果反射出来的是白色，就要高度警惕白瞳症，应尽快带孩子看眼科医生。

资料来源：《nature》、儿童癌病基金

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