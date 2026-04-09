山东4岁童脚痛揭患「儿童癌王」陌生人捐款寄语「一生生生生」、吁家人不要放弃

山东一位四岁小孩被病痛折磨得浑身是汗，虚弱地拉着母亲的手，「妈妈，陪我躺下。」小小年纪的他，刚被确诊患上神经母细胞瘤——一种被医学界称为「儿童癌症之王」的恶性肿瘤。

被命运打击得伤痕累累的一家

闪电新闻报道，山东一位4岁小孩烁烁因为脚痛，前往济南市儿童医院求医，不幸确诊为神经母细胞瘤。这个诊断，对任何家庭都是沉重打击，而对烁烁一家来说，更是祸不单行——烁烁妈妈因为单手不方便、日常没有工作；烁烁奶奶去年患了脑梗，仍在恢复期，也没法帮忙带孩子，这让原本不富裕的一家更加雪上加霜。

善款如溪流涌至 寓意「一生生生生」

内地媒体将烁烁一家的故事报道后，有大量善款涌入，从几元到几百元，每一笔都带着陌生人的关怀。善款如溪流涌至，其中最大的一笔，是13,333元人民币。捐款的爱心人士没有留下姓名，只留下一句话：

「13333，寓意『一生生生生』。希望他们不要放弃，孩子会好起来的。」

【同场加映】26岁YouTuber晓欣抗癌剃光头 割14cm巨瘤后公开超长疤痕 自嘲「百变小欣」

政府部门主动介入 残疾工友慷慨解囊

爱心的力量不只来自民间。报道引起关注后，当地民政及残疾人联合会等部门便主动联络烁烁家人，表示会根据政策提供适切援助。「孩子治病是头等大事，我们一定尽力而为。」一名工作人员这样承诺。

烁烁爸爸所在的公司也送来了四千多元善款，其中不少是残疾同事捐出的。从陌生网友到残疾工友，善心为这个脆弱的家庭撑起一片天。烁烁的治疗才刚开始，前面的路依然艰难。但至少，这家人不再是孤军奋战。

【同场加映】走过丧夫抗癌之痛 82岁婆婆开便当店用料理治愈自己和客人：做喜欢的事就是长寿之道

神经母细胞瘤是甚么？

儿童癌病基金资料显示，神经母细胞瘤是儿童期常见的肿瘤之一，源自未分化的交感神经节细胞，因此在有胚胎性交感神经节细胞的部位，都可能出现原发性肿瘤。这些肿瘤大部分在腹部的肾上腺起源，也有在颈及盆腔等部位生长。肿瘤生长迅速，可能在早期已经扩散。大约一半的患者是在2岁前发病的。

【同场加映】21岁抗癌女网红病逝 患癌6年生前曾历18次化疗 仍乐观：癌症又怎样黄金般的青春只有一次

由于神经母细胞瘤生长迅速，常在早期扩散而且原发部位有多种，因此患者呈现的症状因人而异。一般常见的症状有：

生长迟缓

厌食

发烧

面色苍白

腹泻

高血压

多汗

其他症状包括：

原发于腹腔的肿瘤：患者腹部有肿块，因而引起腹痛、呕吐及便秘等病征。

原发于胸腔的肿瘤：可能压迫气管而引起咳嗽、呼吸困难。如压迫大静脉，可能引致面颈肿胀。若交感神经受破坏，患者会出现交感神经麻痺综合症。

由于这种肿瘤常常早期扩散，而头颅骨受癌细胞破坏的情形很普遍，令患者眼眶内出血及肿胀。癌细胞也可能扩散到全身骨骼去。

资料来源：闪电新闻、儿童癌病基金

延伸阅读：防大肠癌必吃8种食物 营养师教自测6大症状 常吃这小食大肠癌风险降24%

---