拳头夹腋下20秒通鼻塞！专家拆解原理 鼻塞原来关「晚餐时间」事？

不少人无病无痛、呼吸顺畅，却常常躺下入睡前出现鼻塞。网上流传一个小技巧：如果一边鼻子不通，把拳头夹在另一侧腋下约20秒，原本塞住的鼻子会顺畅。专家分析，这个方法背后确有依据，但更值得关注的是：为什么现代人晚上睡觉特别容易鼻塞？

拳头夹腋下为何有效？鼻塞未必因为鼻涕多

遗传优生科医生张家铭近日在个人专页发文分析「拳头夹腋下20秒通鼻塞」背后的原理及机制。张医生解释，当腋下受到压力刺激时，会影响身体的自律神经平衡，使交感神经活性稍微提高。交感神经一旦启动，血管便会收缩，鼻腔内原本充血的鼻甲因此消肿，空气通道变宽，呼吸自然顺畅。

拳头夹腋下为何有效？

拳头夹腋下为何有效？

鼻塞未必因为鼻涕多

「很多人以为鼻塞是因为鼻涕太多，但实际上多数情况是鼻腔血管充血。」他指出，鼻腔内的鼻甲结构像海绵一样布满血管，作用是加温、加湿吸入的空气。当血管充血，鼻甲便如海绵吸水般膨胀，通道变窄，人就会感觉鼻塞。这个技巧有一个关键：必须刺激对侧腋下。

右边鼻子塞住：拳头夹左边腋下，维持20秒到1分钟

左边鼻子塞住：拳头夹右边腋下，维持20秒到1分钟

然而张医生强调，这只能暂时缓解症状，真正需要关注的是夜间鼻塞的根源。

鼻子每日轮班 晚餐时间影响鼻塞

很多人不知道，鼻子本来就有自己的节律，医学上称为「鼻周期」。左右两侧鼻腔并不会同时完全畅通，而是像接力一样轮流运作：几小时内，一侧血管稍扩张、气流较小；另一侧则较通畅。过一段时间，两边交换。当身体调节系统稳定时，这个变化非常细微，几乎不会被察觉。生活节律失衡，这个小变化就会被放大，于是大多人发现晚上躺下后，鼻子开始不顺畅。

张医生引述近年研究指出，夜间鼻塞现象与生活节律密切相关，其中一个重要因素就是晚餐时间。人体有一套生理时钟：

白天处理糖分与能量的能力较好，晚上代谢速度逐渐下降。 如果晚餐吃得很晚，或睡前进食，血糖上升幅度往往较高。当血糖升高，肾脏会调整体内水分与矿物质，回收葡萄糖与钠离子的同时，水分也跟著被保留在体内。

当体液逐渐增加，鼻腔黏膜便容易充血肿胀。原本微小的鼻周期变化则变得格外明显。

鼻子是身体最早的提醒 3招从生活调整节律

张医生提出一个有趣观点：鼻子、睡眠、血糖与水分调节，其实都属于同一个生理系统。他指：「身体就像一座城市。血糖是交通流量，水分是河道系统，神经是指挥中心。当节奏协调时，一切都运作顺畅；如果生活节律逐渐被打乱，鼻子往往会成为最早出现变化的地方。」他建议大众可采取以下实际对策：

1. 让进食时间落在白天

人体处理血糖与能量的能力在白天较佳，晚上逐渐下降。将三餐安排在早上八点到晚上六点之间，身体处理食物会更顺利，血糖波动也更稳定。许多研究发现，即使饮食内容不变，只要提前吃饭时间，血糖稳定度与睡眠品质都可能改善。

2. 晚餐简单清爽

晚餐太咸、太甜或份量太多，身体夜间就需要花更多力气调整血糖与体液平衡。盐分摄取过高，体内水分容易增加；糖分过高，血糖波动变大。这些变化同时出现时，鼻腔黏膜容易充血，睡眠也会变浅。建议晚餐多蔬菜、适量蛋白质，减少重口味与高糖食物。

3. 观察身体的细小讯号

很多人注意体检数字，却忽略身体每天的提醒。晚上鼻塞、半夜醒来、早晨精神未恢复，这些看似小变化，往往和生活节律有关。当这些讯号反复出现，可回头检视最近的晚餐时间、作息与饮食习惯。许多人只要稍微调整，这些症状就会慢慢改善。

延伸阅读：经常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾声大恐患心血管病？医生教4招分辨鼻塞成因

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