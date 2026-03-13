冲凉顺便洗脸恐「毁容级」伤肤！专家拆解4大原因 或越洗越干、加速衰老

相信不少人都会在洗澡时顺便洗脸，以为省时又方便，原来这是肌肤「大忌」！这个看似无害的习惯，其实正在不知不觉间地伤害肌肤，由水温、水压、洗头水残留到冲凉时间，每个细节都可能成为肌肤的「毁容级」凶手。

专家拆解4大原因恐越洗越干、加速衰老

综合多位皮肤科医生及美容专家意见，在洗澡时洗脸主要有以下4个「中伏位」：

1. 水温过热：洗走保护油脂

许多人喜欢用热水冲凉，但我们的皮肤不喜欢，热水破坏肌肤表面的保护性脂质层（包含神经醯胺、脂肪酸等），这些物质是维持肌肤水分的重要屏障，一旦被洗掉，肌肤就容易变得干燥、敏感，甚至引发发炎。

更严重的是，过热的水温会使微血管扩张，长期下来可能导致微血管破裂，在脸上形成难以消退的红血丝。美国皮肤科学会建议，洗面应使用温水。

2. 水压过强：伤害脆弱肌肤

当你用洗脸盆洗面时，你会用手捧水轻泼，或用洗面巾轻柔擦拭。但在淋浴时，很多人直接将花洒对准脸部，让强劲的水柱直冲娇嫩的脸部肌肤。有专家解释，站在花洒下直接冲水，用强烈的水流洗脸很容易破坏皮肤屏障，长期下来会导致皮肤变得粗糙干燥，加速松弛和老化。

3. 洗澡时间过长：洗走保湿成分

美国皮肤科学会建议，理想的洗澡时间应控制在5至10分钟内。但当你加入洗面等步骤，时间往往会延长。专家警告：「洗澡的时间越长，脸部就越干燥。」

皮肤中的天然保湿因子如神经酰胺、脂肪酸等，都是水溶性的。如果让脸部在花洒下冲10分钟，等于直接把这些有益的保湿成分冲走，没有了这些成分，肌肤的锁水能力就会大幅下降。

4. 洗头水/护发素/洗澡用品：刺激肌肤

洗头时，洗头水和护发素往往会顺著水流到脸上，这些产品的成分是为头发设计，对娇嫩的面部皮肤来说可能过于刺激。医生补充：「洗头水会使脸部皮肤的酸碱值升高，导致干燥。」含有硫酸盐等刺激性成分的产品，更容易引发敏感反应。

除了头发产品，沐浴露、身体磨砂膏等产品也会接触到脸部；用来清洁身体的毛巾、沐浴球上也可能滋生细菌，加剧肌肤问题。

资料来源：Healthdigest、Dr. Justine Hextall、Dr. Joshua Zeichner

