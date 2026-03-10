台湾兴起阴茎增大术 下体打肉毒杆菌透明质酸变粗增雄风 即看原理/风险/适用人群

男人对「细佬」尺寸尤其著紧。近年医美盛行，除了早前风靡女士的直角肩外，台湾近年兴起「阴茎增大术」，为一众对个人尺寸不满的男士们，在下体注射肉毒杆菌/透明质酸（玻尿酸），务求尺寸「再发育」，可一展雄风。到底阴茎增大术是甚么？即看原理/风险/适用人群。

八成求诊男士尺寸正常 为何需要阴茎增大术？

近年不少台湾医美诊所在社交媒体发布影片记录求诊客户「阴茎打肉毒」的完整实录，为下体打针变粗的原理是甚么？又有没有风险？整形外科医生徐诣曾在节目《岂有此吕》中分享「阴茎增大术」的资讯，原来网上曾流传一项「台男尺寸」统计，平均长度在10.5至11.5cm之间，徐医生指求诊的八成客户尺寸都属正常范围。既然尺寸正常，到底为甚么还需要阴茎增大术？

阴茎增大术｜有哪些适用人群？

医生解释，很多人因为和朋友一起去泡汤、打波后洗澡，互相攀比之下觉得自己「好像输了」；亦有部分健身爱好者担心类固醇影响尺寸，或希望在台上展示肌肉时下体不要「太畏缩」，萌生改造尺寸念头。另外，也曾有阴茎弯曲超过30度的「阴茎硬结症」患者，透过增大术处理角度、长度、粗度问题。

然而从生理角度而言，「女性的敏感点距离阴道口大概只有5cm，所以只要7cm以上，在前后移动时就已经很不错了。」而真正需要处理的是勃起后仍明显短小（例如仅4-5cm）的个案，可透过增粗手术，提升生活品质。

因此，对阴茎粗细或外观不满意者、阴茎比例不佳者、有阴茎弯曲问题人士、想改善自信与伴侣亲密关系人士，也可进行增大手术。

阴茎增大术｜手术类：异体真皮植入

原来阴茎增大术的技术已发展多年，早期有人注射矿物油或矽胶，类似注射肌肉的方式，但容易导致有异物感、变形。后来出现矽胶板植入，但缺点是疲软时也会「紧绷」不舒服，影响生活。

现时的主流阴茎增大术分为整形类和手术类。最新技术是使用「异体真皮植入」，类似在阴茎内加一层软垫。「我们会把皮肤层剥下来，在海绵体外面多加一层有延展性的异体真皮片，如同为阴茎装上「钢筋」般。」因此，它在休息状态时是柔软垂坠，但充血时可以拉开，不会造成生活不便。

风险：「异体真皮植入」属于入侵性手术，需由具经验的泌尿专科医生执行。

阴茎增大术｜注射肉毒杆菌/透明质酸 改善长度粗度

肉毒杆菌注射放松阴茎根部的悬韧带，让原本收缩在体内的阴茎部分「放出来」，最多可增加2-3cm长度；再在阴茎内注射少量透明质酸，呈现垂坠感，进一步增加长度。另外，透明质酸注射也可增加阴茎周径，粗度自然增加。「看起来很有份量，走在路上自信满满。」另外，透明质酸的优势是可降解，如果完成疗程后感「后悔」也可逆转，提升疗程安全性。

风险：肉毒杆菌/透明质酸会随时间被吸收，需定期补打；有机会因重力或发炎导致形状不均、纤维化。

阴茎增大术｜坊间有售「真空训练器」可助下体变粗大？

市面上常见的真空训练器，徐医生表示持续使用一个月确实有短期效果，因为真空会刺激血流、改变海绵体强韧度。但若停止训练，效果会逐渐消失。使用时需注意每次不宜超过半小时，以免造成阴茎组织损伤。

市面上常见的真空训练器会刺激血流、改变海绵体强韧度（网上截图）

风险：有人因过度拉伸导致阴茎悬韧带松弛，虽然长度有增加，但稳定度变差，容易过度垂软。

