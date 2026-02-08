港男每日花2小时洗澡 打扫家居至半夜睡眠严重不足 精神科医生解构强迫症焦虑成因/改善方法

很多人也出现过担心没有锁好门窗或关上电掣，从而重复检查，又或者担心肮脏而重复洗手的行为。若这些念头或行为是短暂出现，便无伤大雅。但如果这些行为重复出现，干扰个人的日常生活，便需要留意是否患上强迫症（Obsessive Compulsive Disorder, OCD）全球约有2.4%人受到强迫症困扰，发病通常由少年至成年初期。

强迫症｜港男每日花2小时洗澡 打扫家居至半夜睡眠严重不足

吴先生（化名）每天下班后才是一天真正忙碌的开始。除了需要预备晚餐和处理家务外，他每天也需要用4-5个小时洗衣服、1-2个小时洗澡和1-2个小时擦地板。完成所有清洁工作，往往已是凌晨2时。吴先生和患有轻度智障的弟弟同住，父母在他年幼时出现感情问题，妈妈忙于出外工作，吴先生遂肩负照顾家中弟弟的责任。他学习勤奋，现在有一份稳定的工作，但心内有一份焦虑，就是害怕自己的衣服和用品沾染细菌，因此下班后便需要进行各样的清洁工作。

不论是洗衣或是洗澡，他都要根据固定的程序，才感到安心。虽然明白自己过分忧虑，清洁时间太长，但是他总是要遵循这种惯性才可以减低心内的焦虑。他开始感到生活得很辛苦，也对于自己不能控制以上的重复行为而自责。

事实上，因为睡眠不足和心情的影响，他工作时无法集中，也被上司指出其工作表现正在下降。同事眼中的吴先生一向是个尽责的人，便向他表达关心，并询问是否碰到甚么困难。吴先生最初羞于启齿以上的奇怪行为，但是他也明白必须面对问题。于是，他一五一十地将自己的困难告诉同事，经过同事的劝告，吴先生终于愿意寻求精神科治疗。

甚么是强迫症？有哪些症状？

有些儿童有轻微的强迫行为，这些行为会随著长大而消失。成年的强迫症通常在十多岁或二十岁出头开始发病，患者往往在患病多年后才会求助。强迫症包括以下3个主要部分：强迫想法、焦虑的情绪、强迫行为。

1. 强迫想法

重复疑虑 ：例如怀疑自己有没有锁好门窗、所做的事情是否顺序或正确、担心自己有否受到感染。

：例如怀疑自己有没有锁好门窗、所做的事情是否顺序或正确、担心自己有否受到感染。 重复的画面 ：脑海中重复出现一些画面，例如家人发生意外，或者看到自己做一些有违本性的行为。

：脑海中重复出现一些画面，例如家人发生意外，或者看到自己做一些有违本性的行为。 脑海中重复出现词语、字句和音韵。

重复反刍的想法：重复思前想后，思想上交战自己是否应该这样做，或应否做这样的决定。

患者知道以上这些重复想法来自自己，而且觉得不合理，但却难以控制地重复想起。

2. 焦虑的情绪

以上强迫的想法往往引发病人紧张、焦虑、恐惧、内疚或厌恶的情绪。

3. 强迫行为

因为以上强迫的想法会造成焦虑，患者便会做出以下的强迫行为去减少焦虑的情况。

重复检查 ：检查电器是否关好、门窗有否锁上。患者可能要花很长时间才能顺利外出，以致迟到，难以完成自己的工作；又或者不断地问家人物件是否已经关掉，从而减少自己的不安感觉。

：检查电器是否关好、门窗有否锁上。患者可能要花很长时间才能顺利外出，以致迟到，难以完成自己的工作；又或者不断地问家人物件是否已经关掉，从而减少自己的不安感觉。 强迫重复行为 ：患者会重复一些行为动作，以摆脱脑海中出现的一些厌恶想法。例如，患者以重复摆放某些物件，从而减少出现害怕家人发生意外的想法。

：患者会重复一些行为动作，以摆脱脑海中出现的一些厌恶想法。例如，患者以重复摆放某些物件，从而减少出现害怕家人发生意外的想法。 强迫清洁行为 ：经常洗手，过程可能非常缓慢和仔细；或者害怕沾染不洁物品导致自己或他人患病，因而经常花长时间不断重复洗手、刷牙、沐浴或清洗认为是不洁的东西；也可能会过度避免接触不洁的物品，而在不需要的情况下，长期戴上手套。

：经常洗手，过程可能非常缓慢和仔细；或者害怕沾染不洁物品导致自己或他人患病，因而经常花长时间不断重复洗手、刷牙、沐浴或清洗认为是不洁的东西；也可能会过度避免接触不洁的物品，而在不需要的情况下，长期戴上手套。 强迫排列行为 ：患者会花长时间去整理床单被铺，对称摆放房间的衣服和其他物品。当东西没有对称地摆放，或没有根据某个特定方式放置，便会产生不安的感觉。

：患者会花长时间去整理床单被铺，对称摆放房间的衣服和其他物品。当东西没有对称地摆放，或没有根据某个特定方式放置，便会产生不安的感觉。 储物症 ：患者会大量收集和储藏一些没有特别用途或价值的物品，同时又不愿把物件清理或丢掉。患者可能担心丢弃了一些对将来有用或有价值的物品，或者认为物品对他们有特殊意义，把物品丢弃会带来焦虑和不安。

：患者会大量收集和储藏一些没有特别用途或价值的物品，同时又不愿把物件清理或丢掉。患者可能担心丢弃了一些对将来有用或有价值的物品，或者认为物品对他们有特殊意义，把物品丢弃会带来焦虑和不安。 反复寻求安慰，需要他人告知一切妥当，或者通过思想其他事情，如数数目、反复说一些特定词语，试图中和负面思想或防止坏事发生。

强迫行为或可以短暂地减少焦虑，但是久而久之便会造成更大的精神困扰。投放太多时间进行强迫行为，也会严重影响患者的日常生活、工作和人际关系，从而造成强迫与焦虑的恶性循环。

哪些人更容易出现强迫症？

强迫症成因涉及生理、心理与生活环境的复杂交互作用：

生理因素：在遗传因素方面，家族有强迫症病史者风险较高。在家人的强迫行为习惯的影响下成长，也会对患者的行为有所影响。血清素水平失衡亦有机会引起强迫症征状。

心理因素：性格方面，如果要求甚高、执著于整洁、过于追求完美或者有特别高的道德或责任标准，也较易患上强迫症。另外，有部分焦虑症或抑郁症患者都有机会伴随强迫症的征状。

生活环境因素：早期生活中的创伤经验，如遭受虐待或忽视，可能会增加成年后罹患强迫症的风险。生活中的压力事件或突发事故如丧亲、失业或失恋等，会令患者承受突如其来的极大压力；某些文化或社会环境可能强调完美主义或过度的清洁习惯，有机会诱发强迫症。

如何诊断强迫症？

精神科专科医生会通过临床评估与会谈，并按照《精神疾病诊断与统计手册》(DSM)或《国际疾病与相关健康问题统计分类》(ICD)，结合患者症状表现进行综合判断。

如何治疗强迫症？一定要吃药？

治疗方法包括药物及心理两方面。医生会根据患者自身情况，结合药物和心理治疗制定个人化治疗方案。

1. 药物治疗

虽然患者未必有抑郁症状，但研究显示，使用选择性血清素再摄取抑制剂（SSRI）有助减轻强迫思维及强迫行为。抗抑郁药通常都是安全的，没有上瘾风险。最初几天可能有机会出现烦躁、头痛或不适感，但通常一个星期左右便会适应。如果药物治疗见效，最好服用至少12个月。研究显示，每10个人中约有6个人服药后会有改善，症状平均减轻约三分之二。

2. 心理治疗

目的在于协助患者识别自己的思维及行为模式，透过引导患者逐步接触并处理诱发焦虑的因素，并学习控制重复性行为。适用于强迫症的认知行为疗法包括暴露反应预防 (Exposure and Response Prevention, ERP)和认知疗法 (Cognitive therapy)。

暴露反应预防的目的是引导患者逐渐面对害怕的情况，同时阻止自己做惯常的强迫行为，等待焦虑自然过去。首先，让患者列出害怕或者逃避事项的清单，由最不害怕的事情开始，每次克服一项，完全克服后，再处理下一项。可以按自己舒服的速度进行，并与治疗师一起练习，经常练习会更容易面对。

认知疗法的目的是帮助患者改变对某些想法的反应，也可以与暴露反应预防同时进行。在治疗过程中，患者会记录一些无益的思维模式，在治疗师协助下思考这些想法是否具证据支持，或探讨其他方式去看待这件事，从而帮助患者建立更符合现实和更有用的想法。

强迫症患者可以如何自助？

患者可先正确认识病症，并坦然面对困扰自己的想法。尝试记录那些重复的想法和当时的情绪，继而学习控制强迫行为。虽然强迫行为、重复检查和寻求安慰能在短时间内减少焦虑，让你觉得这样可以阻止坏事发生，但却加强了这种信念，反而加重患者压力去做这些事。

此外，健康的生活方式对于缓解强迫症症状具有辅助作用。例如，规律进行运动如慢跑、瑜伽等，结合深呼吸及冥想，可以帮助减轻焦虑情绪；注意睡眠习惯，充足睡眠有助稳定脑部神经调节；日常避免过度使用咖啡因与酒精，学习有效的压力管理技巧，包括适当放松、正向思考，也对改善焦虑情绪有帮助。

家人朋友应如何支持强迫症患者？

1. 正确认识，减少误解

虽然强迫症患者的行为可能令人感到沮丧或不合理，但他们不是有意或行为古怪，有不少患者正在尽力面对。了解这种疾病的症状、成因和治疗方法，便有助鼓励和支持患者接受正确治疗。

2. 耐心陪伴，建立信任

有部分患者可能需要一段时间才愿意接受协助，家人可能需要额外的耐性，让患者感到被理解，从而建立信任和接受意见，再去让患者接受自己的问题。

3. 寻求协助，配合治疗

在结合药物和心理治疗的情况下，可鼓励患者面对恐惧的情况，避免参与他们的固定程序或反复检查行为，从而协助他们尝试暴露反应预防中的行为疗法。

4. 爱护自己，共同面对

作为照顾者，往往会衍生一些情绪和压力。照顾者也需留意自己的情绪和压力反应，建立适当的支援系统。可和患者一同覆诊，增强与医疗团队的沟通。

在辅导的过程中，吴先生意识到自己以往长期身兼父母的职责去照顾家庭，对自己不但要求甚高，也肩负了过高的责任。虽然妈妈年老，但尚能自我照顾，弟弟也有定期接受工作和自我照顾训练。然而，吴先生总是担心自己做得不够好、不够多，在长期压力下形成了焦虑的情绪。治疗过程让他重新认识和面对自己内心的焦虑和困惑。在药物和心理治疗的帮助下，他减少了花在清洁行为上的时间。随著意识到自己能够控制强迫行为和焦虑情绪，他也减少了情绪低落的状况，更能够投入工作，并养成了每星期一次的运动习惯。

谨慎、整洁和责任感都是一些良好的性格特征，但是如果情况走向极端，影响了个人生活、情绪和人际关系，就必须正视相关的精神健康状况。让病者建立病识感、愿意克服焦虑，改变强迫行为背后的起点和推动力往往是身边亲友的理解、鼓励和同行的支持态度。

撰文：精神科专科医生 潘锦珊

香港大学精神医学系名誉临床助理教授、香港中文大学内外全科医学士、香港医学专科学院院士（精神科）、香港精神科医学院院士、英国皇家精神科医学院院士

