研究揭每日喝这饮品 身体提早老4.6岁 危害与吸烟相约

美国有研究发现，如经常饮用一款饱受孩子欢迎的饮品，对身体的危害程度竟如吸烟，甚至可让生理年龄老化4.6岁？

研究揭每日喝这饮品 身体提早老4.6岁

据美国公共卫生杂志刊登的一份研究指，每日饮用一份常见大杯装（约570毫升）的含糖汽水，会导致白血球中的「端粒」长度明显缩短，等于令生理年龄急速衰老约4.6岁。研究团队警告，含糖饮品对细胞的加速老化效果与吸烟相约，是肥胖、糖尿病外另一健康隐患。

含糖汽水饮用量与老化成正比

研究团队分析了逾5,000名20至65岁健康美国成年人的饮食习惯，并检测其白血球中的端粒长度。端粒是染色体的「保护帽」，会随自然老化而逐渐缩短，被视为「生理年龄」与老化速度的关键标志。团队发现：

每日饮用约570毫升含糖碳酸饮品，端粒缩短程度相当于生理年龄增加约4.6岁。

超过2成受访者每日饮用量已达或超过570毫升，远高于健康建议上限。

饮用量与老化成正比，因为平均每日多饮用一份（约227毫升）含糖汽水，端粒老化程度相当于增加约1.9岁生理年龄。

含糖饮品导致端粒缩短的幅度，与「吸烟」对细胞老化的影响程度相约。

为甚么含糖汽水如同「催老剂」？

该研究资深作者精神病学教授Dr. Elissa Epel警告，端粒缩短是疾病发病的关键先兆，常饮含糖汽水不仅会扰乱身体的糖分代谢控制，更会通过加速组织的细胞老化来影响疾病发展。研究共同作者Cindy Leung解释，含糖饮品除了导致代谢疾病外，也可能直接透过氧化压力、炎症等途径，损伤细胞的DNA保护结构，从而加速全身性的衰老。

研究人员呼吁，含糖饮品不仅带来肥胖或糖尿病风险，更直接的危害在于「加速身体衰老」，增加多种慢性病的发病基础，宜减少或避免饮用含糖饮品。

糖尿病初期8大征兆 并发症恐致中风/截肢

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后两小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上糖尿病。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：Medical Daily、美国公共卫生杂志

