虐儿案4年升6成！港大研究揭童年曾受虐 思觉失调风险增5倍

本港虐儿案件4年间急升6成，而童年受创伤会影响终身。近日港大医学院的一项突破研究首次证实，童年受虐待的儿童会遗留终身的「基因标记」创伤，直接导致患精神疾病的风险飙升，包括思觉失调症及ADHD，为制定更精准的早期干预和预防策略提供关键证据。

港大研究揭童年曾受虐 思觉失调风险增5倍

港大医学院临床医学学院儿童及青少年科学系的研究团队，整合英国生物样本库（UK Biobank）及精神基因组学联盟（Psychiatric Genomics Consortium）的大型数据库，透过分析逾50万人的基因数据，首次证实儿童虐待会在人体基因组留下长期「标记」，并直接导致罹患思觉失调症、专注力失调及过度活跃症（ADHD）风险飙升。研究发现童年遭受虐待会大幅增加以下的精神疾病风险：

思觉失调症 ：风险增加 5倍

：风险增加 专注力失调及过度活跃症 ：风险增加 9倍

：风险增加 重度忧郁症：风险增加近1倍

研究团队揭示儿童时期遭受虐待会大幅增加多种精神疾病的风险。

由儿童虐待所导致的长期表观遗传标记，位于与神经退化疾病相关的基因附近，且可能难以逆转，因此预防虐待仍是保护儿童最根本的措施。

本港虐儿案4年间急升6成

世衞将儿童虐待列为全球公共衞生挑战，涵盖身体虐待、心理虐待、性侵犯和疏忽照顾等多种形式。本港虐儿问题同样令人关注，根据社会福利署数据，新呈报的儿童虐待案件由2020年的940宗，飙升至2024年的1,504宗，增幅高达60%。受虐儿童成长中易出现社交困难、专注力不足、攻击行为等警号，若未被及时识别，极易恶化为严重精神疾病。

虐待在基因上留「永久伤痕」及早识别高危儿童提供支援

研究最关键的发现，在于揭示了虐待如何在生物层面留下「永久伤痕」。儿童虐待会导致「DNA甲基化」这种表观遗传学改变，如同在基因上刻下长期「标记」。临床副教授钟侃言医生指：「过去研究依赖问卷与追踪，易受环境因素干扰。我们首次以基因组学客观证实，童年创伤如何在生物层面埋下祸根。」研究团队从数千个标记中锁定10个异常位点，涉及9个关键基因，其中 CLU、MAPT、HNRNPK 三个基因与阿兹海默症、柏金逊症等及其他认知障碍密切相关。这意味著童年虐待可能同时影响精神病与神经退化疾病的共同生物路径。

研究同时指出，儿童虐待的影响可透过3类「可干预因素」降低精神疾病风险：

成瘾行为：包括吸烟、长时间使用萤幕及滥药。减少这些行为有助截断风险路径。 认知能力：提升执行功能、智力水平及风险承受能力，能增强韧性。 社会经济条件：提高教育程度，可提供关键的保护。

钟侃言医生解释，虽然由虐儿所导致的表观遗传标记可能难以逆转，但针对以上可干预因素采取措施，能在孩子成长过程中改善行为、提升认知能力并提供教育支持，有效降低精神疾病风险。团队盼未来透过识别特定的DNA甲基化标记，有望开发早期生物标志物筛查工具、药物治疗靶点，从源头降低疾病风险。

思觉失调有甚么症状？5类症状全面睇

思觉失调是一种由脑部病变引起的现象。由于大脑神经网络的功 能出现异常，导致患者产生「思想」及「感觉」上的障碍，同时有可能引起言语及行为错乱，这些异常与脑内化学物质「多巴胺」的过度活跃有关。思觉失调的症状因人而异，而且非常多样化，除了妄想及幻觉等「正性症状」 以外， 患者亦有可能出现认知症状及负性症状。 人口中约有1%-2%的人，会患上「思觉失调」类的精神疾病， 多数患者病发于20至30岁。

思觉失调5类症状

正性症状：出现幻觉、妄想 负性症状：情感平淡、言语贫乏、动机减少和社交障碍 认知症状：不能集中注意力、执行能力减退、记忆力下降 情感症状：情绪起伏大、 莫名焦虑、紧张 紊乱症状：思考结构松散、怪异的言语及行为

在病发前的数个月甚至数年，患者可能会出现一些先兆症状，例如失眠、多疑、难以集中；情绪方面亦会出现如抑郁、焦虑、脾气暴躁等症状。患者的社交生活、学业成绩、工作能力可能会有所倒退，性格或心理状态上亦出现改变。这些先兆症状有时难以察觉，并与其他精神病有相似之处。如果发现出现这些先兆，应及早求医。

经治疗之后，大部分患者会逐渐复原。康复的进程因人而异， 其中可能还会有一些残余症状。有些患者的负性症状在这阶段可能会变得更明显。因此，进入康复或残余症状的阶段时，我们应集中于复康治疗，以及为预防复发做好准备。

资料来源：港大医学院、医管局

延伸阅读：脑退化｜65岁港妇脑退化绝食等亡夫回家 忽略3症状恐致妄想症

---

相关文章：

港大医学院破解胃癌弱点 新疗法杀癌效率激增6.3倍 肿瘤生长速度减缓逾6成

港大医学院推慢阻肺病精准治疗 结合血液/痰液检测 准确预测发病风险

港大研「癌症超级数据库」破解免疫治疗关键蛋白 癌症治愈率有望增逾4成

抑郁症不单是情绪病？港大证与心脏病糖尿病死亡相关 及早治疗可降3成死亡率