港大医学院破解胃癌弱点 新疗法杀癌效率激增6.3倍 肿瘤生长速度减缓逾6成

胃癌是本港第6大常见及致命癌症，不少患者确诊时已属晚期，晚期患者5年存活率不高。港大医学院近日在胃癌研究上取得重大突破，成功破解癌细胞的「代谢密码」，发现人体「第2大脑」——肠道神经系统，竟是助长胃癌生长的关键「帮凶」，而新疗法杀癌效率更可增6.3倍。这项研究为胃癌治疗展开了全新道路，研究成果已刊登于国际期刊《细胞–干细胞》。

阻断癌细胞「能源」 肿瘤生长减65%

过往癌症研究多集中于癌细胞本身，但肿瘤周边的微环境同样对其生长有深远影响。是次由港大医学院领导的研究，首次揭示消化系统中的「肠神经元」会与胃癌细胞互动，改变其代谢模式，令癌细胞变得更依赖脂质（包括脂肪酸和胆固醇） 去维持生长。研究团队利用基因编辑技术，大规模扫描细胞中约2万个基因，最终成功锁定2个在脂质代谢中扮演的关键因子：

ACACA： 控制脂肪酸合成

控制脂肪酸合成 LSS： 控制胆固醇代谢机制

这2个因子如同癌细胞的「能源工厂」，负责制造脂质供其生长。团队在动物实验中证实，使用抑制剂阻断这些因子后，能够显著减缓肿瘤生长速度达65%。

港大医学院研究团队，揭示消化系统中的肠神经元，会影响肿瘤生长及治疗反应。

透过识别脂肪酸代谢因子作为潜在生物标记，医生未来可以更准确有效地为患者配对最适合的治疗方案，提升疗效和成功率。

港大医学院科研团队开发了模拟肠神经元与肿瘤互动的研究模型。

配合胆固醇抑制剂 杀癌效果升6.3倍

团队更开发了全新的研究模型，模拟肠神经元渗透胃癌组织的情况。结果发现，若配合使用胆固醇抑制剂，杀死癌细胞的效率竟可大幅提升6.3倍。领导研究的港大医学院生物医学学院副教授黄兆麟教授解释：「肠神经元可以增加胃癌细胞对脂质的需求，而且胃癌细胞更容易受到胆固醇抑制剂的影响。」不仅有助开发胃癌新药，亦有助预测患者对治疗的反应，迈向精准医疗。

预计应用可拓展至胰脏癌、肝癌

黄教授补充，未来医生可透过检测患者肿瘤组织中的脂肪酸代谢因子，作为生物标记，从而更准确地预测哪些病人对脂代谢抑制剂治疗有较好反应，为他们配对最适合的个人化治疗方案，提升疗效和成功率。

研究团队相信破解此「代谢密码」的应用潜力不限于胃癌，或可拓展至同样有密集神经元渗透的胰脏癌、肝癌等，此研究方向亦提供了极具价值的新视角。团队将进一步拓展至其他癌症研究，为癌症治疗带来创新突破。

资料来源：港大医学院

