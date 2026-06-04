101岁人瑞婆婆自爆长寿「因持续运动」公开5大秘诀：日日游水、每周跳Zumba

【长寿秘诀】活到101岁，依然精神奕奕、充满笑容，究竟有何秘诀？来自美国杰克逊市的Betty Morris刚庆祝了她的101岁生日。她毫不保留地分享：「每次有人问我为甚么能活这么久，我都说：因为在运动。」更公开了5大长寿秘诀！

运动：水不分贵贱，坚持就有效

Betty Morris出生于1925年5月13日，最近刚在美国杰克逊市庆祝了她的101岁生日。她告诉媒体：「每次有人问我为甚么能活这么久，我都说：因为在运动。」Betty维持游泳习惯约40年，起初是因为朋友有兴趣，没想到游泳很快成为她最喜爱的事，并演变为每日必做的功课。她说了一句充满智慧的话：「水不分贵贱，在泳池里，你可以做任何你想做的事。」只要持续活动身体，就能收获健康。

年过百岁，Betty每周六仍坚持参加尊巴舞课程，即使有时需要扶著椅子才能跟上节奏，她从不缺席。平日她也不时与女儿到户外散步，疫情期间更曾花数小时步行，保持身体活力。

社交：记住每个人名字，让他人感到特别

Betty深信社交互动对长寿至关重要。无论是与泳客聊天、上教堂，还是记住几乎每一个遇见的人的名字，她总能让每个人感觉自己很特别。女儿Sue Condino分享：「妈妈对名字的记忆力惊人。她会走到泳池里每个人面前，如果不认识就会问对方名字，然后她真的会记住。」

在生日派对上，Sue形容母亲「喜欢和人群在一起，在教堂或任何聚会场合，她都非常善于社交，总能让整个空间亮起来。」

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饮食：适度享受，善待自己

在饮食方面，Betty并不特别严格，但自有平衡。她喜欢水果和蔬菜，也爱涂满奶油及自制草莓酱的吐司，特别钟情花生酱软糖。她每周还会用旧食谱亲手烤出完美的自制面包——不但享受美食，也享受动手做的乐趣。

头脑锻炼：填字游戏与浪漫小说

每天早晨，Betty会玩填字游戏，锻炼脑筋；她还会重读从90年代初开始收集的浪漫小说。她笑着说：「我需要一点浪漫。这是我人生中仅有的浪漫了——已经没有和我同龄的人！」幽默感十足的她，用自己喜爱的方式为每一天注入温暖与喜悦。

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心态：保持感恩，正向看待每一天

Betty的人生哲学非常简单：「每天都怀抱著一颗感恩的心。」即使面对挑战，她也很少纠结于负面事物。家人一致认同，她的态度极为乐观。她强调：「保持正向是很棒的！」这种正向思维不仅让她活得长寿，更活得快乐。

长寿并非遥不可及的奇迹，而是一点一滴累积的生活习惯。Betty以101岁的生命力证明，年龄只是数字，活出快乐才是真实。

资料来源：Today、JTV Jackson、Jackson Michigan YMCA Instagram

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