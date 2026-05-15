澳门消委会检测食糖 二氧化硫重金属恐伤脑致癌｜即睇15款安全名单
发布时间：17:00 2026-05-15 HKT
白砂糖、冰糖、黄糖、红糖等食糖，是每个家庭常用的调味品。为了评估市面食糖的品质与安全性，澳门消费者委员会早前与市政署食品安全厅合作，对市面上销售的食糖进行检测，重点检验二氧化硫、总砷及铅的含量。结果显示，所有样本均符合法规要求，市民可放心选购。
15款食糖全数合格 产地涵盖多地
根据《澳门消费》资料显示，测试的15款食糖样本均由澳门消委会及市政署工作人员以一般消费者身份，于当地超级市场随机购买。样本标示重量由200克至1千克不等，产地包括中国内地、韩国、日本、泰国，部分则未有标明产地。
检测结果显示，所有样本的二氧化硫、总砷及铅含量均未见异常，完全符合澳门现行食品安全标准。
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澳门消委会测试15款食糖安全名单⬇⬇⬇
即看15款安全名单
1. 海马牌 单晶冰糖
- 规格：450克(g)
- 标签声称产地：/
- 零售价（澳门元）：10.50
- 检测结果：✓
2. 红棉 纯正红糖
- 规格：400克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：12.50
- 检测结果：✓
3. 友富 黄冰糖
- 规格：400克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：7.00
- 检测结果：✓
4. Meadows 白砂糖
- 规格：400克 (g)
- 标签声称产地：韩国
- 零售价（澳门元）：7.90
- 检测结果：✓
5. 蜜蓬 天然蔗糖
- 规格：1千克 (Kg)
- 标签声称产地：泰国
- 零售价（澳门元）：17.50
- 检测结果：✓
6. MITSUT BROWN SUGAR (POWDER)
- 规格：300克 (g)
- 标签声称产地：日本
- 零售价（澳门元）：42.50
- 检测结果：✓
7. samyang White Sugar
- 规格：1千克 (Kg)
- 标签声称产地：韩国
- 零售价（澳门元）：22.80
- 检测结果：✓
8. 大韩 纯正砂糖
- 规格：454克 (g)
- 标签声称产地：韩国
- 零售价（澳门元）：6.00
- 检测结果：✓
9. 太古 红糖
- 规格：310克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：10.90
- 检测结果：✓
10. TARAMAMA BROWN SUGAR POWDER
- 规格：200克 (g)
- 标签声称产地：日本
- 零售价（澳门元）：33.00
- 检测结果：✓
11. 佳膳 纯正砂糖
- 规格：454克 (g)
- 标签声称产地：韩国
- 零售价（澳门元）：9.50
- 检测结果：✓
12. 御品皇 原蔗冰糖
- 规格：250克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：11.00
- 检测结果：✓
13. 祖庙 佛山冰片糖
- 规格：600克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：10.80
- 检测结果：✓
14. 小福星 冰糖
- 规格：400克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：8.80
- 检测结果：✓
15. 钻石牌 冰片糖
- 规格：600克 (g)
- 标签声称产地：中国内地
- 零售价（澳门元）：9.50
- 检测结果：✓
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过量摄入二氧化硫可致呼吸困难/腹泻/呕吐
二氧化硫是一种常见的食品添加剂，具有良好的抗菌效果，同时可作为抗氧化剂，减缓食品因氧化而变色，保持色泽与新鲜度。它可溶于水，经过清洗和烹煮后，大部分可被去除。
一般情况下，人体摄入少量二氧化硫会经尿液排出，不会产生明显毒性。然而，若摄入过量，可能引发过敏反应，甚至出现呼吸困难、腹泻或呕吐等症状，长期或高剂量暴露亦可能对脑部及其他组织造成损害。
根据澳门《食品中食品添加剂使用标准》，不同食糖的二氧化硫最高限量有别：白糖、脱水葡萄糖、果糖、糖粉等为每公斤15毫克；红糖（不包括绵白糖、粗制蔗糖等）则为每公斤100毫克。本次检测的所有样本均未超出此标准。
重金属砷与铅：长期过量恐致癌伤肾
砷天然存在于地壳、土壤、水和空气中，分为有机砷与无机砷。有机砷毒性较低，可快速排出体外；无机砷则毒性较强。急性砷中毒的早期症状包括呕吐、腹痛、腹泻，严重时可致四肢麻痺、肌肉痉挛甚至死亡。慢性无机砷中毒则可能引致皮肤损伤、神经受损、皮肤癌、血管病变，并增加罹患膀胱癌、肺癌及心脏病的风险。
铅是另一种常见的重金属污染物。短时间摄入大量铅可引致消化系统不适、贫血，严重时可致命。长期摄入低剂量铅则会损害肝脏和肾脏，对儿童的智力发展影响尤为显著。
根据澳门第23/2018号行政法规《食品中重金属污染物最高限量》，食糖中总砷及铅的最高限量均为每公斤0.5毫克。本次检测结果显示，所有样本均符合标准，未见异常。
健康选糖小贴士
虽然本次检测结果安全，但澳门市政署食品安全厅提醒：
- 向信誉良好的店舖选购食糖。
- 留意食糖的包装状态，不要购买食用包装破损或封口缺损的食品。
- 仔细阅读包装上的产品标签资料。
- 开封后的食品需妥善密封保存，并尽快食用。
- 正常的食糖应颗粒分明、松散干燥、不结块，无明显杂质、虫蛀或霉点。
- 打开包装时应有糖的天然香甜味，不应有酸味、霉味或其他异味。
- 如对食物的卫生状况及 质量有疑虑，应立即停止食用。
资料来源：澳门消委会
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