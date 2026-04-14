40岁港男湿疹稳定后贪吃鱼生 春天复发手臂渗水无法入睡 中医解构急性期/慢性期治疗纾缓建议

湿疹一稳定就不想戒口？本港注册中医师叶浩贤分享病例，一名40岁男子因为湿疹甚少发作，一时放肆饮食，导致湿疹一发不可收拾，皮肤痕痒、渗水，严重影响睡眠质素，因而求诊中医。叶医师指出，湿疹容易多种因素导致复发，分享日常护肤建议，并提出不同阶段的症状和治疗策略。

40岁港男湿疹稳定后贪食鱼生 春天复发手臂渗水无法入睡

该位40岁男病人，从中学时期就开始湿疹反反复复发作。工作后开始就诊中医，本身经过一轮中医治疗，湿疹病情已经较为稳定、甚少发作。到最近春天因为气候潮湿，加上见病情稳定，病人多吃了刺身、烧肉等食物，湿疹再度发作。他的手臂折位皮肤泛红、痕痒、渗水，皮肤痕痒至极，晚上无法入睡。经过诊断后，叶浩贤医师为他处方中药再加针灸，持续3星期后，湿疹已大致退去。

诱发湿疹的主要因素

治疗湿疹的难处在于其病因众多，只要以下因素稍有改变，已可诱发或加重病症。

环境：香港春天潮湿多雨、转秋冬时则气候干燥，2者均可诱发湿疹

饮食：日常饮食不戒口，可于体内累积湿热、血瘀等邪气

情绪：压力大引发湿疹，又因病情加重心理负担

类固醇：日后戒断或会令皮肤状况变得更复杂

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湿疹4大常见类型+症状

叶浩贤医师指，湿疹其实是多种皮肤炎的统称，常见的分型有：

异位性皮肤炎：最为常见，与遗传或过敏源有关，多伴有鼻敏感/哮喘，全身可发，皮肤干燥泛红，亦可水疱渗液、结痂。

脂漏性皮肤炎：集中于皮脂腺分布的位置，多见于头皮，会痕痒出油、头皮油垢。

汗疱疹：多见于手部，经常接触化学品的人多见，先出现水珠，其后干燥甩皮、指纹消失。

缺脂性皮肤炎：好发于秋冬干燥季节，全身可发，皮肤干燥龟裂，粗糙甩皮

外湿/内湿如何诱发湿疹？

外湿：

潮湿天气诱发，风湿邪气侵犯皮肤肌表

内湿：

先天脾胃虚弱：多见于鼻敏感、哮喘人士

饮食不节：多进食生冷、辛热食物

情绪压力

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湿疹3阶段症状+中医治疗策略

叶医师指，中医将湿疹分为急性期、亚急性期及慢性期，因应湿疹的不同阶段，需要使用不同的处方用药：

急性期

症状：

皮肤潮红肿胀、痕痒、丘疹 → 水疱、破裂渗水 → 糜烂结痂 → 不断重复

用药和治疗目标：

止痕痒（白鲜皮、地肤子、黄芩等）

消除潮红肿胀（生地黄、赤芍、苦参等）

收水疱渗液（土茯苓、滑石、薏苡仁等）

亚急性期

症状：

急性期变化而成，水疱渗液减少，但持续皮肤泛红、痕痒、甩皮

用药和治疗目标：

治疗皮肤干燥、甩皮（防风、荆芥、蒺藜等）

慢性期

症状：

急性、亚急性期未愈转变而成，皮肤粗糙增厚、苔藓样、色素沉淀呈紫暗色

用药和治疗目标：

改善色素沉淀、结痂（当归、桃仁、丹参等）

帮助伤口愈合（皂角刺、乳香等）

叶医师补充，3个时期均需佐加补肺健脾的药物（白术、淮山、党参、黄芪等）。配合针灸治疗，能加快肺、脾的恢复，并促进运化水湿的功能，同时有效改善血液瘀塞引致的色素沉淀。情况适合可配合刺络放血，达至清热、祛瘀和止痒之效果。常用的针刺位置包括腹部、手脚，如中脘、水分、天枢、足三里、阴陵泉等穴。

根据临床经验显示，大部分患者服药1个月内能持续见到好转，2-3个月病情都可转趋稳定。及后可以减药甚至停药。针对中、重度湿疹患者（结节性痒疹、皮肤多处糜烂、伴有细菌感染、红皮症）或类固醇戒断的患者，治疗期相对会较漫长及反反复复，需要1个月至半年不等。至于戒口方面，叶医师在临床上亦遇到很多稳定期的病人，再吃牛肉、海鲜均未有再诱发湿疹。

春天护肤防湿疹发作小贴士

于发作期，饮食上须注意戒口，少吃发物、辛辣、甲壳类海鲜，以及少饮酒精产品。

于春天潮湿季节，避免进食生冷或甜腻的食物。

日常可先搽乳液 (Lotion)「保水」，再搽乳霜(Cream)或油膏(Ointment)的产品「锁水」。

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