80%寿命取决于生活方式？专家大推长寿8法则 断食/HIIT/重训可抗衰老？

长寿并非遥不可及。哈佛大学遗传学教授David Sinclair曾说：「衰老不应被视为不可避免的自然现象，而是一种可以被治疗的医疗状况。」同时为人类长寿研究揭开新篇章，有名医综合最新科研与日常实践，提出8个长寿法则，帮助普通市民从生活入手，延缓老化。

80%寿命取决于生活习惯 三方面着手

营养功能医学专家刘博仁医生早前在个人Facebook专页分享长寿秘诀，他引述Sinclair教授指出，人类有80%的寿命长短取决于生活方式。刘医生提出可从三方面入手抗衰老——饮食调整、运动、生活习惯，更分享了8大长寿法则：

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8大长寿法则

8大长寿法则

长寿方法｜1. 适度饥饿感

透过间歇性断食（如168断食），启动细胞自噬作用，清除老化细胞。

长寿方法｜2. 摄取多酚类

多吃深色蔬菜、莓果等富含白藜芦醇、槲皮素的多酚类食物，这些植化素有助抗氧化。

长寿方法｜3. 稳定血糖

高血糖会加速蛋白质糖化与表观遗传老化。建议监控空腹胰岛素，减少精致糖摄取。

长寿方法｜4. 高强度间歇训练（HIIT）

HIIT是目前已知提升粒线体功能最有效的方式之一，有助细胞能量代谢。

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长寿方法｜5. 负重训练

维持肌肉量是中老年长寿的关键指标，建议每周进行2-3次。

长寿方法｜6. 冷热交替刺激

偶尔洗冷水浴或焗桑拿，能诱导细胞产生热/冷休克蛋白，协助修复受损蛋白质。

长寿方法｜7. 充足深层睡眠

睡眠是大脑排毒与细胞修复的黄金时间，每晚睡7-8小时不可少。

长寿方法｜8. 压力管理

慢性压力会透过皮质醇加速端粒缩短，建议练习冥想、深呼吸或规律运动。

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长寿新突破：修复细胞，有望逆转衰老

刘医生指，今年美国一间名为Life Biosciences的实验室获得了FDA批准，正式展开一项名为「表观遗传重组」的人体临床试验。这项技术的核心，是一种叫「山中因子」的蛋白质。科学家过去发现，四种特定因子可以将普通细胞「打回头」变成胚胎干细胞，但直接用在人体风险太高，容易引发肿瘤。

为了解决这个问题，研究团队只用了其中三种因子（简称OSK），进行「部分重组」。Sinclair教授比喻我们的DNA就像一张被刮花了的CD——音乐还在，但机器读不到。OSK因子就像「抛光剂」，能够清除DNA上的化学杂质，让细胞重新找回年轻时的运作模式。

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目前，这项技术的临床试验优先针对视神经受损和青光眼患者。在动物实验中，已经成功让受损的视力得到恢复。如果人类试验成功，将来有望应用于更广泛的抗衰老治疗，令人们活得更长寿健康。

刘医生提醒，许多人正受免疫疾病或癌症治疗困扰，而「抗炎」是实践抗老化的首要步骤。他建议参考抗发炎饮食与生活模式，例如多吃抗氧化食物、减少加工食品、保持肠道健康等。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生

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