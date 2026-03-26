157cm更长寿健康？研究揭生得矮有4大优势 癌症血栓骨折风险较低

身高，除了影响外观，原来可能与长寿息息相关。近年有研究发现，较矮的身形可能是守护健康的一大「隐藏彩蛋」，事关矮个子人士在癌症、血栓、骨折及寿命方面，竟拥有令人意想不到的优势，特别是157cm的矮个子男士，更易携带长寿基因！

生得矮有4大优势 癌症血栓骨折风险较低

据外媒报导，有研究发现，身高越高人士在癌症风险、血栓风险、骨折风险均会大大增加，而矮个子人士风险不仅较低，容易更长寿！

1. 每高10cm癌症风险增近两成

2014年瑞典一项涵盖超过500万人的研究发现，身高每增加10厘米，女性患癌症的风险增加18%，男性则增加11%。其中，高个子女性罹患乳癌的风险高出20%，而男女的黑色素瘤风险更随身高每增10厘米而上升约30%。

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世界癌症研究基金会的分析亦指出，较高的人士患肾脏癌、卵巢癌、胰腺癌、结肠癌及前列腺癌的风险亦较高。2016年一项美国研究更发现，身高每增加一个单位，男性死于癌症的风险上升7.1%，女性则上升5.7%。研究人员推测，这可能与高个子拥有较多细胞数量及较高生长激素水平有关，这些因素可能增加细胞突变的机会，从而促进癌症发展。

2. 矮男血栓风险低65%、矮女低69%

2017年一项针对超过200万名兄弟姐妹的研究发现，身高较高的人士罹患静脉血栓栓塞症的风险更高。数据显示：

男性：身高低于160厘米（约5呎3吋）与身高188厘米（约6呎2吋）或以上相比，血栓风险降低65%。

女性：身高低于155厘米（约5呎1吋）与身高183厘米（约6呎）或以上相比，血栓风险降低69%。

研究人员解释，长腿意味着有较长的血管，可能减慢血液回流心脏的速度，从而增加血栓形成的风险。有学者建议，未来或应将身高纳入静脉血栓栓塞症的风险评估因素。

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3. 矮个子重心稳不易跌倒 骨折风险低

对长者而言，髋部骨折威胁甚至比癌症更大。2016年一项统合分析发现，身高较高与髋部骨折风险增加之间存在潜在关联。

研究人员指出，高个子重心较高，跌倒的风险相对较大，而且跌倒时撞击地面的能量亦较高，增加骨折的机会。矮个子因重心较低，稳定性更佳，跌倒风险及撞击能量较小。

4. 矮男性有长寿基因FOXO3

矮个子人士比高个子平均多活2-5年，2014年一项针对日裔美国男性的研究发现，较矮的男性更可能携带一种具保护作用的长寿基因FOXO3。研究人员将参加者分为两组：

身高157.5厘米（约5呎2吋）或以下

身高162.6厘米（约5呎4吋）或以上

结果显示，身高157.5厘米或以下的人活得最久；你越高，寿命就越短。另一项研究亦发现，较矮小的身体通常平均寿命较长，与饮食相关的慢性疾病较少，尤其在中老年之后更为明显。

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生活方式仍是关键

虽然多项研究指向矮个子在健康上的潜在优势，但专家强调，身高与长寿之间的关联仍有许多未知之处。无论高矮，生活方式的选择——包括均衡饮食、规律运动、充足睡眠及维持健康体重——对寿命的影响同样至关重要。

资料来源：《New York Post》

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