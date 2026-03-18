36岁港男长期熬夜头顶秃一片 湿热体质头发易出油致脱发危机 中医推介2款养发脱发茶饮

饮食不节制除了容易致肥，更可能影响毛囊健康，引致掉发危机。注册中医师陈嬿珺向《星岛头条》分享病例指，一名36岁男子因为不良饮食习惯加上长期熬夜，影响了体质，近年来饱受头发出油多和脱发问题所困。经过中药调理一段时间，原本稀疏的头头渐渐回复浓密。陈医师表示，处理湿热型的脱发问题须以湿热为先，并推介两款防脱养生茶，调理体质和改善头皮状况。

36岁港男长期熬夜头顶秃一片 湿热体质致脱发危机

陈嬿珺医师分享病例指，该名男子陈先生（化名）主诉头顶及前额头发稀疏脱落2年，伴头皮油腻、瘙痒，发质幼，左侧头部见一疤痕，约5cm，无毛发生长，洗头后次日即油腻。患者长期熬夜工作，嗜食辛辣饮酒，偶有腹胀腹泻，大便溏，每日3-4次；舌红苔黄稍腻，脉细滑数。

陈医师诊断他为「脾虚性湿热型圆秃」（脾虚湿热蕴结上蒸，兼肾精亏虚）。患者长期饮食不节，过食辛辣冷饮，损伤脾胃，脾失健运，水湿内停，湿浊郁久化热，湿热上蒸巅顶，侵蚀发根，致头发黏腻脱落；脾虚则运化失职，故见腹胀、便溏；舌脉合参，证属湿热蕴脾，兼脾虚气弱。

治疗原则以健脾利湿为主，辅以补肾固本，分阶段施治。初期重清透湿热，稳定期侧重补肾填精。

1. 初期内服方药（1-4周）

「参苓白术散合藿香正气散加减」：参苓白术散、藿香正气散：健脾化湿；薏苡仁、茵陈蒿：清热利湿，生地黄、侧柏叶、女贞子、旱莲草：凉血补肾；白鲜皮、白芷：祛风止痒。

功效：健脾利湿，凉血止痒。

用法：每日1剂，早晚温服。

2. 稳定期内服方药（5-8周）

「二至丸合七宝美髯丹加减」：二至丸、七宝美髯丹：滋阴填精；黄芪、丹参：补气活血；鱼腥草、薏苡仁：利湿解毒；藿香正气散、保和丸：健脾和胃。

功效：滋阴补肾，填精生发。

用法：每日1剂，早晚温服。

陈医师也嘱咐患者调整生活方式，规律作息，避免熬夜；饮食清淡，忌辛辣油腻，戒烟酒；增加进食深绿色蔬菜、鱼类，黑芝麻、黑豆、胡萝卜帮助头发生长）；保持情绪舒畅。



患者1个月后覆诊，头皮油腻、瘙痒减轻，脱发减少，舌苔转薄黄。2个月后再覆诊：头发再生，稀疏区、疤痕处见短发生长，腹泻缓解，舌脉趋和。3个月后头发密度显著改善，头皮征状基本消失，嘱继续巩固1月。

脱发者想生发要靠进补？

她指出，平时大众都会认为脱发一定需要进补，但其实不一定。中医治疗脱发，是需要有阶段性，根据不同的身体状态，给与适合的治疗，方能达到疗效。以本案例为例子：体现「清、透、补」三阶段疗法：初期以茵陈、薏苡仁等清利湿热，稳定期用二至丸、七宝美髯丹补肾填精，佐以丹参活血促生发。湿热脱发病程缠绵，需坚持治疗3-6个月，配合生活方式调整，方可获效。

容易脱发的5大类常见体质

陈医师列出脱发人士有5大常见的体质，各类体质会出现的头皮头发症状各有不同：

1. 脾胃湿热型

核心病机：湿热上蒸头皮，堵塞毛囊。

头皮/头发症状：头发油腻黏腻，脱发多属脂溢性。头皮常红肿、瘙痒，易长脓疱型毛囊炎。

全身症状：面部油光、口苦口臭、胃胀消化不良、大便黏腻臭秽、舌苔厚腻。

2. 肝郁血瘀型

核心病机：气滞血瘀，毛囊气血不通。

头皮/头发症状：脱发可能突然加重，头发干枯无光泽。头皮或有刺痛感，易长质地坚硬、疼痛、难出脓的「石头疮」。

关键全身症状：情绪抑郁或急躁易怒、胸胁胀痛、女性月经不调且有深色血块、面色晦暗、舌质暗紫或有瘀点。

3. 上热下寒型

核心病机：虚寒在下，虚火（或郁热）浮于上。

头皮/头发症状：头皮或油（虚火上炎）或干，但发根不固，头发细软易脱。

关键全身症状：典型矛盾症状共存：上半身易上火（口腔溃疡、咽喉痛、失眠心烦），下半身却一派寒象（小腹凉、手脚冰冷、腰膝酸软、女性痛经、易腹泻）。

4. 肝肾精血亏虚型

核心病机：精血不足，毛发失养。

头皮/头发症状：头发整体稀疏、干枯、发黄、易断，脱发进程缓慢。

关键全身症状：头晕耳鸣、健忘、腰膝酸软无力、视力减退。女性月经量少色淡。头皮通常不油，甚至偏干。

5. 血热风燥型

核心病机：血热生风，风动发落；燥伤阴血，毛发失润。

头皮/头发症状：常见突发性斑片状脱发（如斑秃），头皮瘙痒，或有干性白色鳞屑。

关键全身症状：心烦失眠、口干咽燥、小便黄、便秘、舌红少津。

推介2款防脱发茶饮 补肝肾/改善头油

陈医师分享2款养发防脱发茶饮食谱，分别具有养肝肾和消脂化积的功效。

1. 桑椹枸杞养肝茶

材料：干桑椹10g、枸杞10g

做法：将材料放入保温杯，用沸水冲泡，焖泡15-20分钟后饮用，可反复冲泡至味淡。

功效：滋补肝肾，养血明目。适合用眼过度、熬夜后感觉眼睛干涩、头晕者日常保健。

2. 荷叶山楂清滞茶

材料：干荷叶3g、山楂干5g、决明子5g（可选）

做法：所有材料放入茶壶，用沸水冲泡，焖10分钟后即可饮用。可反复冲泡至味淡。

功效：消脂化积、清热利湿。适合头油多、食滞腹胀时饮用。

注意：脾胃虚寒者不宜。

专家履历：注册中医师 陈嬿珺

喜树中医诊所中医师

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