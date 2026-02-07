9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量 营养师教4大减糖贴士

茶餐厅是港人常去的食肆之一，不过原来一杯茶餐厅冻饮的含糖量其实十分惊人，当中1杯港人常喝的冻柠茶，含糖量已等于5粒方糖。有营养师分享9款常见茶餐厅冻饮的含糖量，并教4大减糖贴士守住健康。

9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量

注册营养师钟尔雯在Instagram发文指，平时到茶餐厅用餐时，几乎每人都会点一杯饮品，但一杯茶餐厅冻饮的糖分很可能已超出整餐的建议摄取量，即使饮品选择少糖或少甜，其糖分依然不低；即使是少糖版本，其糖分含量可能仍相当于约3颗方糖。她特别整理9款茶餐厅常见冻饮的糖分含量，供茶餐厅爱好者参考。

9款茶餐厅冻饮糖分大比拼（以每300ml计算，1粒方糖=约5克添加糖）

正常 少糖 红豆冰 260kcal 36g糖分（约7粒方糖） 240kcal 30g糖分（约5粒方糖） 冻柠檬茶 140kcal 25g糖分 （约5粒方糖） 90kcal 18g糖分 （约3.6粒方糖） 冻鸳鸯 160kcal 24g糖分（约4.8粒方糖） 120kcal 17g糖分（约3.4粒方糖） 冻西洋菜蜜 96kcal 22g糖分（约4.4粒方糖） 78kcal 17g糖分 （约3.4粒方糖） 冻奶茶 130kcal 22g糖分 （约4.4粒方糖） 100kcal 15g糖分（约3粒方糖） 冻柠蜜 100kcal 21g糖分（约4.2粒方糖） 70kcal 15g糖分（约3粒方糖） 冻朱古力 170kcal 20g糖分（约4粒方糖） 140kcal 18g糖分 （约3.6粒方糖） 冻咖啡 140kcal 20g糖分 （约4粒方糖） 120kcal 14g糖分 （约2.8粒方糖） 冻唂咕 140kcal 17g糖分 （约3.4粒方糖） 120kcal 14g糖分（约2.8粒方糖）



她指出，根据美国最新饮食指南，每餐添加糖的建议摄取量应不多于10克（约2颗方糖）。以冻柠檬茶为例，一杯就含有约5颗方糖的糖分，即单单一杯冻饮的糖分，已超出每餐的建议摄取上限。若长期摄取过量糖分会带来以下3大健康影响：

增加肥胖与慢性疾病风险，例如第二型糖尿病及心血管疾病。

对皮肤健康亦会造成损害，高糖饮食会刺激雄性荷尔蒙、加剧油脂分泌，容易引发暗疮。

糖分还会与蛋白质，例如骨胶原结合形成糖化终产物（AGEs），加速皮肤老化、降低弹性。

4大减糖小贴士 慎选2类高糖饮品

钟尔雯也分享以下4种减糖小贴士：

首选无糖饮品：热柠茶或柠檬水最为健康，避免额外添加砂糖。 少喝高糖饮品：部分茶餐厅饮品如柠檬利宾纳、柚子蜜等，已含一定糖分，不宜过量饮用。 平衡淀粉摄取：若饮用热量较高的饮品，需注意其热量与脂肪含量，建议在同日或同餐中减少淀粉质食物的摄取，例如每杯饮品约可减少半碗饭。 选择「走甜」：由于糖分也是致肥的重要因素，点餐时可尽量要求走糖、走糖浆、走炼奶。

资料来源：注册营养师 钟尔雯（获授权转载）

