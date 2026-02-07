9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量 营养师教4大减糖贴士
茶餐厅是港人常去的食肆之一，不过原来一杯茶餐厅冻饮的含糖量其实十分惊人，当中1杯港人常喝的冻柠茶，含糖量已等于5粒方糖。有营养师分享9款常见茶餐厅冻饮的含糖量，并教4大减糖贴士守住健康。
9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量
注册营养师钟尔雯在Instagram发文指，平时到茶餐厅用餐时，几乎每人都会点一杯饮品，但一杯茶餐厅冻饮的糖分很可能已超出整餐的建议摄取量，即使饮品选择少糖或少甜，其糖分依然不低；即使是少糖版本，其糖分含量可能仍相当于约3颗方糖。她特别整理9款茶餐厅常见冻饮的糖分含量，供茶餐厅爱好者参考。
9款茶餐厅冻饮糖分大比拼（以每300ml计算，1粒方糖=约5克添加糖）
|正常
|少糖
|红豆冰
|260kcal 36g糖分（约7粒方糖）
|240kcal 30g糖分（约5粒方糖）
|冻柠檬茶
|140kcal 25g糖分 （约5粒方糖）
|90kcal 18g糖分 （约3.6粒方糖）
|冻鸳鸯
|160kcal 24g糖分（约4.8粒方糖）
|120kcal 17g糖分（约3.4粒方糖）
|冻西洋菜蜜
|96kcal 22g糖分（约4.4粒方糖）
|78kcal 17g糖分 （约3.4粒方糖）
|冻奶茶
|130kcal 22g糖分 （约4.4粒方糖）
|100kcal 15g糖分（约3粒方糖）
|冻柠蜜
|100kcal 21g糖分（约4.2粒方糖）
|70kcal 15g糖分（约3粒方糖）
|冻朱古力
|170kcal 20g糖分（约4粒方糖）
|140kcal 18g糖分 （约3.6粒方糖）
|冻咖啡
|140kcal 20g糖分 （约4粒方糖）
|120kcal 14g糖分 （约2.8粒方糖）
|冻唂咕
|140kcal 17g糖分 （约3.4粒方糖）
|120kcal 14g糖分（约2.8粒方糖）
她指出，根据美国最新饮食指南，每餐添加糖的建议摄取量应不多于10克（约2颗方糖）。以冻柠檬茶为例，一杯就含有约5颗方糖的糖分，即单单一杯冻饮的糖分，已超出每餐的建议摄取上限。若长期摄取过量糖分会带来以下3大健康影响：
- 增加肥胖与慢性疾病风险，例如第二型糖尿病及心血管疾病。
- 对皮肤健康亦会造成损害，高糖饮食会刺激雄性荷尔蒙、加剧油脂分泌，容易引发暗疮。
- 糖分还会与蛋白质，例如骨胶原结合形成糖化终产物（AGEs），加速皮肤老化、降低弹性。
4大减糖小贴士 慎选2类高糖饮品
钟尔雯也分享以下4种减糖小贴士：
- 首选无糖饮品：热柠茶或柠檬水最为健康，避免额外添加砂糖。
- 少喝高糖饮品：部分茶餐厅饮品如柠檬利宾纳、柚子蜜等，已含一定糖分，不宜过量饮用。
- 平衡淀粉摄取：若饮用热量较高的饮品，需注意其热量与脂肪含量，建议在同日或同餐中减少淀粉质食物的摄取，例如每杯饮品约可减少半碗饭。
- 选择「走甜」：由于糖分也是致肥的重要因素，点餐时可尽量要求走糖、走糖浆、走炼奶。
资料来源：注册营养师 钟尔雯（获授权转载）
