食物卡牙缝用牙签有风险？恐伤牙龈致牙缝变大 必学正确处理3步骤

保健养生
更新时间：13:05 2026-02-05 HKT
发布时间：13:05 2026-02-05 HKT

吃东西时，食物容易「摄牙罅」？专家提醒，当食物易塞牙缝时，强行用牙签硬挑，有机会令牙缝越撑越大。有哪些步骤可正确处理「摄牙罅」问题呢？

食物卡牙缝用牙签挑 恐伤牙龈、致牙缝变大

日媒《HALMEK UP》报道，不少人随著年龄增长，都有发现自己比以前更容易「摄牙罅」，事关牙齿与牙龈间的缝隙更易残留食物残渣，形成名为「牙菌斑」的污垢。因为牙菌斑以食物残渣为养分，是细菌的聚集体，容易附著于牙缝及牙龈边缘。

如果常感到「食物卡牙缝」，正代表口腔处于易积聚牙菌斑的环境。若不及时处理，将成为蛀牙、牙周病乃至口臭的根源。为何牙菌斑容易增生？这与年龄增长及生活习惯导致的口腔环境改变有关：

  1. 咀嚼力减弱：无法充分磨碎食物，残渣更易卡缝。
  2. 唾液分泌减少：唾液冲刷牙齿表面、带走残渣的能力下降。
  3. 牙龈萎缩：导致牙缝变大，食物更易卡住。
  4. 牙齿磨损：因牙周病或磨牙习惯，导致牙齿磨损、形状改变。

食物卡牙缝？正确处理3步骤

「食物容易摄牙罅」是口腔发出的警号，宜由日常生活入手，改善口腔环境。由大阪大学齿学研究所天野敦雄教授指导的研究显示，当食物卡牙缝时，应遵循以下正确方法处理：

食物卡牙缝｜1. 使用牙间刷或牙线

  • 如果食物残渣卡在牙缝里，应优先使用牙间刷或牙线，轻柔地将食物移除；若感到阻力，可稍移动位置再尝试，避免用力过猛。
  • 切记避免使用牙签，以免刺伤牙龈或导致牙缝变大。

食物卡牙缝｜2. 日常刷牙避免过度用力

  • 刷牙时，切忌过度用力摩擦，用力刷牙反而可能损伤牙龈，加剧萎缩与牙缝问题。
  • 刷牙时应有意识地轻柔清洁牙齿表面及缝隙。

食物卡牙缝｜3. 定期去牙科诊所检查

  • 定期接受牙科检查，能及时发现牙菌斑堆积、牙龈健康状况；
  • 可检查是否因旧有补牙材料、牙冠不合适导致清洁盲点，有助预防问题恶化。

养成护理习惯 打造不利牙菌斑环境

想维持口腔健康，关键在于创造一个「不利牙菌斑」积聚的环境，而「唾液」则扮演重要角色，当唾液分泌减少时，牙齿更容易沾染污渍，牙菌斑也更容易堆积。促进唾液分泌的生活习惯

  1. 充分咀嚼：用餐时放慢速度、避免进食过快，有意识地增加咀嚼次数，能有效刺激唾液分泌。
  2. 嚼无糖香口胶：咀嚼香口胶的动作能促进唾液分泌，防止口腔干燥。可选择含木糖醇成分的香口胶，有助维持口腔健康。
  3. 勤补充水分：口干时，牙菌斑较容易附著在牙齿上。尤其在饭后、长时间说话后等口腔易干燥的时机，应及时喝水，预防口腔干燥，维持唾液分泌。

资料来源：《HALMEK UP》

---

如果使用牙签挑走卡在牙缝里的食物残渣,有机会刺伤牙龈或导致牙缝变大。建议优先使用牙间刷或牙线,轻柔地将食物移除,避免用力过猛。

常感到「食物卡牙缝」与年龄增长导致的口腔环境改变有关,这代表口腔处于易积聚牙菌斑的环境,若不及时处理,将成为蛀牙、牙周病乃至口臭的根源。

