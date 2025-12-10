发脾气易变老？营养师公开必吃3类抗烦躁食物 稳情绪抗衰老
【抗衰老食物/情绪维他命】易怒发脾气原来不只伤「心」更伤身，加速衰老！与其面对压力与挑衅时，勉强自己想开一点，不如从饮食入手帮助「抗躁」。有营养师公开了3大类抗烦躁食物，帮助心情变靓，减少因愤怒而导致的衰老速度，稳定情绪抗衰老，由内而外保持心境平和；这1款常吃水果竟然也有上榜？
营养师李婉萍近日个人Facebook专页分享，压力大、易发脾气不仅影响精神状态，更会加速皮肤与身体老化。长期缺乏某些关键「情绪维他命」，更易出现焦虑、暴躁及失眠问题，形成恶性循环。李婉萍建议，多补充以下3种维他命助情绪管理与抗衰老：
情绪维他命｜1. 「精神维他命」：维他命B1
- 作用：维持神经传导正常运作，缺乏时容易引发忧虑及烦躁。
- 推荐食物：全榖杂粮类（糙米、胚芽）、豆类、花生、芝麻。
情绪维他命｜2. 「放松维他命」：维他命B3（烟碱酸）
- 作用：研究显示，有助改善抑郁症患者的抑郁与焦虑症状，放松身心并改善睡眠。
- 推荐食物： 薯仔、三文鱼、吞拿鱼、番茄、冬菇、紫菜。
情绪维他命｜3.「女性好帮手」：维他命B6
- 作用：对情绪影响显著，尤其有助辅助治疗女性经前症候群，改善睡眠；并协助色胺酸转换成烟碱酸，维持神经系统健康。
- 推荐食物： 香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、坚果。
如何稳定情绪？营养师公开防怒饮食指南
想降低暴怒频率与衰老速度，培养不易动怒的体质，李婉萍建议参考以下日常三餐「饮食指南」，通过食物管理情绪：
|主食
|
|饮品
|
|配菜
|
|便利店小食
|
维他命B杂是甚么？
衞生署资料指出，维他命B杂，包括多位家族成员如B1、B2、B3、B5、B6、叶酸（B9）、B12及生物素（Biotin），当中尤以B1、B2、B3、B6、叶酸（B9）和 B12为普遍的保健食品。
- 功能： 归纳来说，B1、B2及B3的主要功能是帮助碳水化合物、脂肪及蛋白质的新陈代谢，令身体获取食物中的能量；它们亦有助神经系统、心脏、肌肉及消化系统的正常运作，并促进口腔、皮肤及头发等健康。
- 维他命B杂缺乏：身体会出现脚气病、精神欠佳，影响皮肤和精神健康，儿童会出现生长受阻。 而B6、叶酸及B12则有助制造红血球、荷尔蒙、酵素和抗体，帮助蛋白质的代谢，促进生长。一旦缺乏，身体会出现贫血、抵抗力下跌、疲倦并影响肌肉健康、记忆力等症状。
- 食物来源：B杂广泛地存在于各类食物之中，包括全麦谷物、奶类、肉类、鱼类、各类蔬菜、豆类和酵母等。
维B杂补充片需要吗？
由于B杂存于各类食物内，若不是过度偏食，并按健康饮食的指引进食各类食物，很少会出现B杂缺乏症。相反，摄取过量B杂或会引起肠胃不适、呕吐、头痛及影响精神健康等问题。而对于全素食者（即不进食肉类、奶类、奶类制品及鸡蛋等），则需要依靠B12的强化食物如豆浆、五谷麦片及素肉来摄取足够B12。
