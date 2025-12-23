饮燕麦奶会令胆固醇过高？4种「健康」饮品暗藏陷阱 恐致高血糖脂肪肝

燕麦类饮品不一定是「健康」饮品？喝燕麦奶反而会令胆固醇过高？有医生表示，有些看似健康的饮品，但一不留神，可能误堕致肥致病陷阱，损害身体健康。其中，有4种大家最常喝，持续下去，有可能引发高血糖、脂肪肝、心血管疾病等。

饮燕麦奶也令胆固醇过高？4种「健康」饮品暗藏风险

肥胖医学专科医生许芷瑜在初日诊所YouTube频道表示，市面上有不少饮品看似十分健康，但其成分可能含有大量碳水化合物和其他添加物，她提醒大众小心4类「伪健康」饮品，如果过量饮用，可能会因此引致胆固醇过高及高血糖，甚至引发脂肪肝。

甚么饮品看似「健康」但可能致病？⬇⬇⬇

喝4种「健康」饮品恐中招？燕麦饮品运动饮品未必健康？

1. 糙米浆

原因：大多数糙米浆为增加口感，往往会加入糖和烤过的花生作调味，导致糖上加糖。由于糙米浆是液体食品，令糖分更容易被身体吸收。

影响：市面上的糙米浆可能含有脂肪酸甘油酯或反式脂肪。如果摄取过多脂肪并积聚体内，就会增加患上脂肪肝的风险。

2. 燕麦类饮品、坚果类饮品

原因及影响：燕麦类饮品升糖指数较高，部分产品会添加过多的糖及配料。若饮用过多，可能会摄取过多糖分，导致高血糖、胆固醇上升、体重增加。因此，要小心选择。

原因及影响：制作时坚果类饮品经过多次加工，可能含有多种淀粉，被吸收后容易转化为脂肪。

3. 果汁

原因及影响：一杯新鲜果汁需要用多个水果制成，而且难以提供饱足感，容易过量饮用导致摄取果糖过多，增加高血糖和患心血管疾病的风险。

建议：宜直接吃新鲜水果，而非饮用果汁。

4. 运动饮品

原因及影响：喝运动饮品的时间不对，也有影响。在正确时间饮用，可以增强运动表现，但若在错误时间饮用，可能会引致肥胖和脱水。

建议：做运动时间超过1小时，出现气喘和流汗时才适合饮用。如果只进行轻度运动，喝清水补充水分即可。

胆固醇过高易中风？甚么水平才算健康？

高胆固醇、高血脂问题困扰不少人。如何判断胆固醇是过度，还是正常？吃甚么食物会吸收好胆固醇、坏胆固醇？

好胆固醇＋坏胆固醇食物例子⬇⬇⬇

理想胆固醇水平是甚么？过高恐致中风？

根据本港衞生署资料，除了从饮食中摄取，人体也会自行生产胆固醇。一旦体内胆固醇过高，就有可能令血管变得狭窄，甚至形成闭塞，从而导致中风或心脏病。胆固醇可以分为「低密度脂蛋白胆固醇」（坏胆固醇）和「高密度脂蛋白胆固醇」（好胆固醇），如果坏胆固醇低于3.4 mmol/L、且好胆固醇于高1.0 mmol/L，就属于理想水平。

资料来源：初日诊所Youtube频道、香港衞生署

