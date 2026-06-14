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体坛早报｜卡塔尔94分钟逼和瑞士 埃及波衫弃印7粒星 麦巴比谈法国更衣室气氛

足球世界
更新时间：07:44 2026-06-14 HKT
发布时间：07:44 2026-06-14 HKT

今晨的世界杯B组分组赛出现爆冷赛果，瑞士全场狂攻下，被卡塔尔于94分钟扳平，最终两军各一言和；卡塔尔取得队史世界杯第一分。埃及球衣由于世界杯期间，徽章上的星星只能用于纪念世界杯冠军，因此未能将代表七届非洲国家杯冠军的七粒星印上。麦巴比谈及欧联决赛的胜负，表示自己清楚饮恨的滋味，因此队友都尝试安慰沙列巴。

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