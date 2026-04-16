体坛早报｜阿仙奴将与马体会争入欧联决赛 拜仁淘汰皇马 马古尼斗车路士将缺阵
更新时间：06:55 2026-04-16 HKT
发布时间：06:55 2026-04-16 HKT
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欧联4强全部诞生。阿仙奴主场以0：0赛和士砵亭，两回合计以1：0淘汰对手，队史首次连续两年杀入4强；「兵工厂」将与马德里体育会争入决赛。另一个4强席位由拜仁慕尼黑取得，他们次回合于主场与皇家马德里激战，最终以4：3险胜，两回合计以6：4淘汰对方；拜仁的4强对手是巴黎圣日耳门。至于日前在欧联战场受伤的艾基迪基，将无缘世界杯。
英超方面，曼联今个周末大战车路士，将有马古尼和马天尼斯两名防守大将缺阵，其中前者因为斗般尼茅夫一役辱骂第四球证被加刑。
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