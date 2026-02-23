英超│伊斯梅开二度又做热刺杀手 近5次交手累积8球1助攻 「我都解释唔到﹗」

周日英超尾场北伦敦打吡，阿仙奴凭锋将伊比尔治伊斯(Eberechi Eze)和射手约基利斯(Viktor Gyokeres)分别梅开二度，作客4:1大胜热刺。伊斯首循环对热刺时大演帽子戏法，加上之前3次为水晶宫对后者都有入球或助攻，过去5次斗热刺共有8入球1助攻，成为拔「刺」专家，他赛后笑言自己都解释不到为何总是对热刺特别起劲。

伊斯近5次对热刺录8球1助攻

伊比尔治伊斯今场上下半场各入一球，带领阿仙奴作客4:1轻取热刺。而枪手首循环亦以同样比数取胜，伊斯该仗的表现更出色，收录职业生涯首个帽子戏法，成为比赛主角。而此子之前效力水晶宫时，对热刺亦特别厉害，24至25球季带队双杀，首循环交出致胜助攻赢1:0；次循环则包办2个入球领军胜2:0。23至24球季英超次循环，他亦攻入一球率队赢3:1，合计近5次对热刺录得8入球1助攻，所属的球队更取得全胜佳绩。

伊斯：总是令自己出现在威胁位置﹗

27岁的伊斯已被封为拔「刺」专家，他笑言自己都解释不到：「(为何专门对热刺入波？)我都解释不到。我每场比赛都想入球，刚巧对热刺时的入球特别多，是一种感觉而已。」他同时指自己一直努力走位，争取出现在那些能制造威胁的位置上，做好准备，寻找空档，「要跑到那些位置并不容易，幸好今场一切都很顺利，也得到了回报。」

相关报导：英超｜梅安尼入球被吹走惹争议 杜陀暗示加比尔「插水」

相关报导：英超｜伊斯、约基利斯各入两球 阿仙奴挫热刺 领先曼城5分

相关报导：体坛早报｜阿仙奴挫热刺 加比尔倒地惹争议 利物浦97分钟绝杀森林 巴塞重返西甲榜首