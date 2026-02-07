英超│曼联今季排名大跃进 热刺原地踏步 法兰克：红魔成功因为无欧联踢﹗

今晚(7日)英超头场上演「Big6」大战，曼联主场对热刺。两季去季联赛成绩同样未如理想，今季红魔排名大跃进，热刺则原地踏步，后者主教练汤马士法兰克被问到此事时出言还击，直指曼联成绩好全因今季无需兼顾欧战，根本不可以作出比较，要在两队相等的情况下才可一起讨论。(Now621、611台今晚8:30直播)

曼联比上季高11位 热刺仅相差3位

上季英超曼联排15位，热刺以17位完成。今届红魔的排名大幅改善，本轮前高踞第4位，相反热刺则原地踏步，目前仅排14位，比17位的诺定咸森林仅多3分。两队今场交手，外界指曼联比热刺进步良好，但今季接手热刺的主帅法马士法兰克随即反击：「我知道他们今季的表现，但或许可以提点一下，曼联是没有欧战这个背景，这就是他们成功的原因。我们承认欧联对球队是额外的挑战，我们乐于接受并面对。」

法兰克：曼联成功只系无欧战

法兰克续指两队背景不同，根本不可比较：「所以请在相同挑战和相同条件的情况下，再来批评我们。球队的目标是表现出色，延续良好的状态，并在今场击败曼联﹗」

