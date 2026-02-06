沙特联│宾施马希拉尔首秀即戴帽 网民：难怪C朗罢赛

周四沙特阿拉伯联赛，刚从伊蒂哈德转投希拉尔的法国前锋宾施马(Karim Benzema)，首次披甲就大演帽子戏法，还贡献一记助攻，领军作客6:0大胜艾科多。效力艾纳斯的葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)，最近因不满沙特公共投资基金(PIF)「大细超」将更多资源给予对手而罢赛，导手线正是宾施马投希拉尔，如今后者首秀即戴帽，难怪网民笑言C朗会罢赛。

宾施马首秀3球、1助攻

宾施马日前由伊蒂哈德转投希拉尔，周四首次为新东家披甲，只用了64分钟就3次右脚建功，轻松戴帽。他在70分钟再妙传翼锋马琴建功，带著3球1助攻的数据退下火线，而希拉尔之后再入2球，6:0大胜艾科多。在沙特联排榜首的希拉尔，之前3轮联赛俱和，期间只入3球，攻力略嫌不足，如今宾施马到来即大开杀戒入6球，有力一直领放到尾。

C朗曾试图阻止宾施马投希拉尔

而宾施马的前皇家马德里队友C朗拿度，最近因为不满沙特公共投资基金(PIF)「大细超」，将更多资源给予包括希拉尔在内的竞争对手，愤而罢赛，当中更有传他曾试图阻止宾施马投希拉尔。如今后者以行动证明C朗的担心有理，难怪不少网民「身同感受」，明白他罢赛的举动，有人表示：「睇完第一场比赛，就知道C朗的担心不无道理。」

