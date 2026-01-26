英超│B费连续2季联赛献双位数助攻 312场曼联比赛参与200个入球

曼联周日英超尾场作客3:2击败阿仙奴，翼锋多古(Patrick Dorgu)射入的世界波，来自中场兼队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)的助攻。连同这个助攻，B费今季英超的助攻数字来到双位数，刚好10次，并成为朗尼后首位连续两季英超都取得至少10次助攻的曼联球员。同时他用了312场就在英超参与200个入球，是仅次前曼城中场奇云迪布尼成五大联赛第2快参与200球的中场战将。

朗尼后首位连续两季献双位数助攻

B费今场踢足90分钟，录得两次关键传球，其中一次造就翼锋多古射入世界波，连续3轮联赛都有助攻，今季英超第10个助攻。此子上季英超就有11次助攻，连续2季都收录双位数助攻，是继2012至14球季的朗尼后，曼联第一位接连两届联赛都有双位数助攻的球员。

312场比赛参与200球

同时这名31岁葡萄牙中场自加盟曼联以来，各项比赛共有103个入球和97次助攻，合共参与200球。他用312场就取得200球里程碑，是仅次前曼城中场奇云迪布尼成五大联赛第2快参与200球的中场战将，后者比他快10场，第3位是一代车路士中场林柏特，用了376场参与200球；第4位是401场的昔日曼城中场核心大卫施华。

而B费就是英超历来第10快参与200球的球员，首位是219场的阿仙奴传奇前锋亨利；第2位是225场的利物浦翼锋穆罕默德；第3位是241场的一代曼城射手阿古路。

