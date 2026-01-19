Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲杯│决赛场边出现抢毛巾闹剧 塞内加尔派后备门将看守 被球僮推跌倒地│有片

足球世界
更新时间：15:17 2026-01-19 HKT
发布时间：15:17 2026-01-19 HKT

周日(18日)非洲国家杯决赛除了出现塞内加尔拉队离场一幕，场边的抢毛巾闹剧亦同样引入注目。事缘摩洛哥队长夏基美在比赛期间一度将塞军门将艾度亚文迪的毛巾抛出广告版外，引起双方球员争执。塞内加尔之后安排后备门将耶云迪奥夫看守毛巾，摩洛哥亦叫已换走的翼锋沙巴利驻守，而球僮及保安人员其后亦加入战团，耶云迪奥夫更一度被推倒在地，球迷和网民都哗然。

摩洛哥多次试图抢毛巾

今场决赛在天雨下进行，艾度亚文迪逐将一条毛巾放在龙门后，不时用来抹干手套。摩洛哥在比赛期间已多次派员企图抢走毛巾，夏基美于末段拾起毛巾并扔出广告版外，队友马历迪奥夫立即跳出场外拾回，双方球员因此起冲突。塞内加尔之后派出后备门将耶云迪奥夫在门后看守，他手执毛巾在需要时递给艾度亚文迪，摩洛哥方面见状亦立即安排当时已换出场的翼锋沙巴利驻守，阻止两人接触。

 

后备门将龙门后看守毛巾

而从网上的视频所见，有4位摩洛哥球僮加入战团，欲抢走耶云迪奥夫手上的毛巾，后者不停避开，他曾经被推倒在地，用身体保护毛巾。及后一位身穿西装的保安人员亦加入驱赶，耶云迪奥夫就不停后退，由龙门后一直退回到左路边线，影片就此结束。

耶云迪奥夫：我感到很惊讶﹗

塞内加尔最终赢得冠军，耶云迪奥夫赛后于社交媒体上载自己口咬奖牌和左手拿著毛巾的照片，受访时更指：「很难用语言来形容我们正在经历的一切。至于毛巾呢？看到他们试图拿走毛巾时，我也同样感到惊讶。」网民和球迷亦感到哗然，直言从未见过这样没有体育精神的画面。

耶云迪奥夫赛后于社交媒体上载自己口咬奖牌和拿著毛巾的照片。耶云迪奥夫IG截图
耶云迪奥夫赛后于社交媒体上载自己口咬奖牌和拿著毛巾的照片。耶云迪奥夫IG截图

相关报导：非洲杯│沙迪奥文尼说服塞内加尔队友回到球场 教练为拉队离场致歉：「系我冲动」

相关报导：非洲国家杯｜一度拉队离场抗议 塞内加尔戏剧性封王 摩洛哥补时射失12码

相关报导：体坛早报｜塞内加尔非洲杯封王 维拉失分阿仙奴拉开优势 巴塞输波仅领先皇马1分

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
20小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
01:19
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
6小时前
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
4小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 15:47 HKT
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
00:42
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
社会
4小时前