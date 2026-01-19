非洲杯│决赛场边出现抢毛巾闹剧 塞内加尔派后备门将看守 被球僮推跌倒地│有片

周日(18日)非洲国家杯决赛除了出现塞内加尔拉队离场一幕，场边的抢毛巾闹剧亦同样引入注目。事缘摩洛哥队长夏基美在比赛期间一度将塞军门将艾度亚文迪的毛巾抛出广告版外，引起双方球员争执。塞内加尔之后安排后备门将耶云迪奥夫看守毛巾，摩洛哥亦叫已换走的翼锋沙巴利驻守，而球僮及保安人员其后亦加入战团，耶云迪奥夫更一度被推倒在地，球迷和网民都哗然。

摩洛哥多次试图抢毛巾

今场决赛在天雨下进行，艾度亚文迪逐将一条毛巾放在龙门后，不时用来抹干手套。摩洛哥在比赛期间已多次派员企图抢走毛巾，夏基美于末段拾起毛巾并扔出广告版外，队友马历迪奥夫立即跳出场外拾回，双方球员因此起冲突。塞内加尔之后派出后备门将耶云迪奥夫在门后看守，他手执毛巾在需要时递给艾度亚文迪，摩洛哥方面见状亦立即安排当时已换出场的翼锋沙巴利驻守，阻止两人接触。

Jugadores y alcanzapelotas de Marruecos querían SACARLE LA TOALLA a Mendy para que no pudiera secarse bajo la lluvia.



Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, DEJÓ TODO PARA CUIDARLA CONTRA TODOS.



Este video es espectacular, qué final. ❤️⚽️pic.twitter.com/t38YS4Zaqh — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 19, 2026

One of the many strange subplots of the night.



Senegalese substitute goalkeeper Yehvann Diouf being attacked by flag bearers during the match after he hung Mendy’s towel in the goal.



pic.twitter.com/eLgRnILkbS — Ali Howorth (@ahoworth97) January 19, 2026

Meet Saibariz CURRY :



Fixer le défenseur pour faire un bon décalage en 3v2 ❌



Fixer Yehvann Diouf pour voler des serviettes à la 120'✅pic.twitter.com/PNxT8rd7Pc — 🇲🇦 (@taharit77) January 18, 2026

Moroccan players Achraf Hakimi, Ismaël Saibari and the ball boys were seen jostling for Edouard Mendy’s towel with Senegal’s second-choice goalkeeper, Yehvann Diouf, who plays for Nice in France.



Moroccans no try at all. pic.twitter.com/AEk0EIhut0 — Omo Kogi (Yagba) 🌍 (@harrysone9) January 19, 2026

后备门将龙门后看守毛巾

而从网上的视频所见，有4位摩洛哥球僮加入战团，欲抢走耶云迪奥夫手上的毛巾，后者不停避开，他曾经被推倒在地，用身体保护毛巾。及后一位身穿西装的保安人员亦加入驱赶，耶云迪奥夫就不停后退，由龙门后一直退回到左路边线，影片就此结束。

耶云迪奥夫：我感到很惊讶﹗

塞内加尔最终赢得冠军，耶云迪奥夫赛后于社交媒体上载自己口咬奖牌和左手拿著毛巾的照片，受访时更指：「很难用语言来形容我们正在经历的一切。至于毛巾呢？看到他们试图拿走毛巾时，我也同样感到惊讶。」网民和球迷亦感到哗然，直言从未见过这样没有体育精神的画面。

耶云迪奥夫赛后于社交媒体上载自己口咬奖牌和拿著毛巾的照片。耶云迪奥夫IG截图

