体坛早报｜卡域克首领军赢曼市打吡 阿仙奴、利物浦、热刺齐失分

卡域克上任后首次带领曼联，便迎来「曼市打吡」的硬仗。「红魔」今场表现较佳，有两次攻门中楣中柱、3次食诈糊，但仍然于主场以2：0击败曼城，升上第5位。卡域克赛后将胜仗归功球员和球迷，又谈及起用明奈和马古尼的决定。至于曼城争标受挫，但榜首的阿仙奴未能把握拉开9分的机会，作客诺定咸森林互交白卷。阿仙奴赛后以7分领先曼城及阿士东维拉；维拉今晚深夜才会出场，只要赢波就能取代曼城升次席，兼追至落后阿仙奴4分。

另外两队失分的豪门球队，则是利物浦和热刺，他们同样面对护级球队失分。利物浦面对第19位的般尼，只能踢成1：1，联赛四连和。热刺则面对第18位的韦斯咸，以1：2告负，踏入2026年已踢5场当未开斋。

