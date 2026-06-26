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权发小厨豪推$98龙虾蒸饭！疑反击尖沙咀火锅店「缩水」风波 网民：你应该做好自己再抽人水

饮食
更新时间：15:04 2026-06-26 HKT
发布时间：15:04 2026-06-26 HKT

不少食肆为了在竞争激烈的市场中突围而出，往往会施展浑身解数吸引食客眼球，甚至会借用同行的话题来制造声势。连锁两餸饭店龙头「权发小厨」近日于太子分店推出了一款定价$98的「笼仔龙虾海鲜蒸饭」，惟宣传文案疑似刻意对另一食肆早前闹出的风波进行「抽水」嘲讽。

「权发小厨」太子店推$98龙虾蒸饭 疑隔空反击尖沙咀火锅店「缩水」风波

「权发小厨」日前在社交平台发布了一则帖文，宣布于太子店由下午四时起，推出售价为$98一份的「笼仔龙虾海鲜蒸饭」。从照片可见，蒸饭以荷叶垫底并盛载于竹笼之中，饭面铺上半只龙虾、数只鲜虾、大量蚬肉、鱼片及菜心，并洒上满满的蒜蓉作调味，卖相十分丰盛。

宣传字句疑回应「妹姐潮锅鲜」

「权发小厨」在帖文中补充该款蒸饭并非每日供应，并特意写道「唔系蒸锅食唔起，系两餸饭更有性价比」，此句被普遍网民认为是直接回应并反击尖沙咀火锅店「妹姐潮锅鲜」早前引起「缩水」争议的「海鲜蒸笼车仔饭」。

事缘，「妹姐潮锅鲜」早前推出同为$98的海鲜蒸饭并大肆宣传，老板娘「妹姐」更在宣传片中曾言「成日食两餸饭，好惨㗎嘛」。然而，有食客慕名前往光顾后，却发现海鲜蒸饭实际卖相与份量与宣传片相距甚远，引发大批网民炮轰「现实争咁远」，最终店方拍片道歉并承诺补偿。

相关报道：尖沙咀火锅店午市$98海鲜蒸饭「缩水」？网民轰宣传片取巧「冇谂过现实争咁远」 店方拍片道歉+承诺补偿

网民反应两极 重提「权发小厨」卫生问题

网民对「权发小厨」的反击呈现两极化，有网民配合店方的「抽水」举动，留言揶揄问道「系咪二人份量呀？」、「真系唔够你玩」，亦有支持者大赞菜式吸引，表示「见到都流口水，一个字正」、「全部店都有就好」。

不过，同时有不少网民重提「权发小厨」近期的卫生风波，认为店方「其实应该做好咗自己再抽人哋水」，并直指「你个牌子啱啱先出事，就系因为食材唔新鲜同埋卫生问题」，提醒商户在进行营销时，首要任务仍是确保食品品质与卫生把关。

相关报道：人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...

资料来源：权发小厨

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