沙田街坊酒楼早茶优惠！足料烧卖$9.8/笼 点心孖宝$31.8起 自选虾饺/牛肉球/鸡扎

位于沙田硕门商场的「德声酒家」近日推出极具吸引力的早茶推广活动，主打极高性价比，重点推介包括超值的早晨孖宝套餐，只需$31.8起即可品尝两款精选点心；另外更有必食的招牌足料烧卖，每笼仅售$9.8。对于喜爱港式饮茶文化的食客而言，这绝对是早晨叹茶、享受休闲时光的超值之选。

沙田「德声酒家」早茶优惠！烧卖$9.8/笼 点心孖宝$31.8起

虾饺/牛肉球/鸡扎孖宝$31.8起 烧卖破底价$9.8/笼

饮早茶当然少不了丰富的点心配搭。「德声酒家」特别于早市时段设计出多款「早市孖宝」组合，定价非常亲民，低至$31.8起即可享用两款美食。食客可以根据个人口味，自由配搭多款经典巧手点心，如德声虾饺皇、鲜竹牛肉球、金珠咸水角、四宝滑鸡扎等，绝对是与家人长辈或三五知己周末聚餐的绝佳选择。

除了超值划算的孖宝套餐，「德声酒家」的单点精选点心同样极具吸引力。最受食客瞩目的，必定是$9.8一笼的蟹籽烧卖皇和陈村粉蒸排骨。其中，烧卖选用上乘新鲜猪肉及爽口鲜虾，按黄金比例混合打成肉丸，口感扎实弹牙，面层点缀著矜贵蟹籽，入口鲜味十足。

德声酒家

地址：沙田石门安睦街18号硕门商场1楼P17号舖

电话：2178 0222

营业时间：星期一至日 7am-11pm

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组