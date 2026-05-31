冬荫功做法/材料一文睇 4招秘诀教煮泰国宫廷御膳｜世界煮意

冬荫功是利用新鲜香草、酱料和鲜虾煲成的酸辣虾汤，不但是著名泰国菜，更被例入人类非物质文化遗产。今天请来泰籍大厨Chef Lee（芭堤雅泰国餐馆主厨），分享正宗泰国冬荫功的食谱，让大家自制醒胃的经典泰菜。

冬荫功做法/材料一文睇

正宗冬荫功是酸辣虾汤

泰文中的「冬荫」（Tom Yum），即是用高汤加南姜、指天椒、青柠、香茅、柠檬叶、辣椒膏，以及鱼露等煲成的酸辣汤，而「功」（Kung）代表虾。因此，传统又正宗的「冬荫功」应该是酸辣虾汤，后来才出现加鸡肉或其他海鲜的版本。来自芭堤雅的Chef Lee指出，冬荫功据说源于18世纪的泰国中部，曾是专为皇室人员促进食欲而设计的宫廷御膳，流传后世成为国民美食，甚至闻名天下，成为人类非物质文化遗产。

大厨精通地道泰菜

来自泰国芭堤雅的Chef Lee，来港担任芭堤雅泰国餐馆主厨之前，曾在家乡多间著名的泰菜餐馆工作，精通不同地方的煮食风格。有近20年烹调经验的Chef Lee，除了亲自入厨炮制地道的经典菜肴，还会因应季节设计特色及时令餐单，他对炮制传统泰菜充满热诚，希望通过厨艺，让更多香港人体验正宗泰国饮食文化的精髓。

示范菜式：冬荫功

分量：1人份 需时：40分钟

材料：大头虾 3只、高汤 400毫升、香茅/切片 1条、柠檬叶/切小块 3块、南姜 4片、指天椒/切粒 6只、干葱/切半 3粒、草菇/切半 50克、泰国辣椒膏 1汤匙、砂糖 少许、椰奶 2汤匙、新鲜青柠汁 3汤匙、鱼露 1.5汤匙、芫荽碎 适量

做法：

大头虾洗净及沥干水分，剪掉虾须。2. 剪下虾头，再在虾背剪一下。3. 煮滚高汤，下香茅、柠檬叶、南姜、指天椒及干葱煮滚。 加虾头及虾身煮5分钟。5. 放入草菇煮滚。 加泰国辣椒膏及砂糖，煮滚后转小火煲3分钟。7. 注入椰奶、1汤匙青柠汁加鱼露调味，关火。 下剩余青柠汁，用芫荽碎装饰。

4招秘诀教煮泰国冬荫功