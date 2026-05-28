宝达食品超市传大幅缩舖？工厂区卖生蚝/刺身/冻肉起家全盛时期共15分店 网民狠批：过度扩张玩大咗

在疫后复常的环境下，不少曾受惠于疫情「待家经济」的零售商，正面临转型与经营的挑战。主打生蚝及冻肉的「宝达食品超市」，继将军澳中心分店于5月26日停业后，更传出门市数目将面临砍半的消息，引发网民关注。

宝达食品超市将军澳店5月结业 网传将继续缩舖

「宝达食品超市」将军澳中心分店于5月26日停业。(网上图片)

「宝达食品超市」最初由屯门工厂区售卖空运生蚝及急冻海产起家，疫情期间逆市扩张，全盛时期曾拥有17间分店。

「宝达食品超市」最初由屯门工厂区售卖空运生蚝及急冻海产起家，并于疫情期间逆市扩张，全盛时期曾拥有17间分店，遍布港九新界。然而近年多间分店相继结业，撇除刚结业的将军澳店，目前官网显示仅余8间门市，网上更有传言指公司计划在短期内将门市进一步大减至4间，西贡及观塘分店亦传出约满后不再续租。

工厂区卖生蚝刺身起家 熟客批：做大后愈来愈差

「宝达」缩舖的消息传出后，引发大批昔日顾客及网民热烈讨论。有由屯门工厂区时期便开始光顾的老顾客回忆道，当年专程开车前往购买，惟品牌扩张后品质与服务均有所下降，形容「做大咗之后就愈来愈差」，有网民更批评品牌进驻商场后「啲货愈卖愈贵，啲职员又唔老实」。

不少网民认为大幅缩舖是盲目扩充的后果，直指店家「根本玩大咗，翻版759case!」。根据网民的分析，疫情期间市民多买餸煮饭，带动冻肉舖市场；但随著防疫措施放宽，市民外出用膳增加，加上香港「土地成本物业资产价值高到离谱」，实体冻肉舖市场已经处于饱和状态。更有顾客大吐苦水，分享其不愉快的购物经历，指曾预订并付清款项的货物竟被转卖他人，批评店家「无乜道德」；亦有人指曾买过品质欠佳的冻虾，形容「霉到……」。总结网民对事件的意见，大部份人认为在「租金贵人工贵来货贵电费贵」的多重打击下，业务收缩是「可预计嘅事」。

《星岛头条》就结业一事联络「宝达食品超市」，截稿前未有回复。