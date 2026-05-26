观塘工厦餐厅爆结业潮？6间人气打工仔食堂离场 老字号大排档、人龙面店不敌饮食寒冬

观塘工厦结业潮｜近月香港餐饮业迎来严峻考验，观塘多间食店接连宣布结业。在今年4月至5月期间，至少有六间位于商业及工厂大厦的知名餐厅，受到营商环境转差及营运成本上升等影响，相继决定退场，这一连串的结业消息亦在网络上引起了广泛关注。

观塘餐厅结业潮 6间打工仔食堂相继退场 租金与消费模式转变成结业主因

观塘区工厦近期出现食肆结业潮，新汇聚餐厅小厨、小田拉面、五月星牛肉面等多间人气餐厅相继结业，综合各餐厅透露的结业原因，普遍离不开租金与食材成本急升、市民消费习惯改变以及租约期满等现实困境，令区内不少街坊及上班族深感惋惜。

1. 观塘30年老字号大排档「新汇聚餐厅小厨」结业

观塘30年老字号大排档「新汇聚餐厅小厨」结业

位于观塘成运工业大厦的「新汇聚餐厅小厨」宣布结业，该店前身为位于牛头角下邨的知名大排档「金利来食坊」。店方近期于社交平台上透露，因整体经营环境不理想，最终决定退场。他们同时发文向顾客表达谢意，感激食客一直以来的支持与厚爱，并期盼未来有缘再聚。这间承载著许多观塘上班族回忆的食堂结业，让不少经常光顾的熟客感到惋惜。

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2. 骆驼漆大厦人龙店 小田拉面5月底正式结业

骆驼漆大厦人气食店 小田拉面5月底正式结业

坐落于观塘骆驼漆大厦的「小田拉面」将营业至5月31日。店方表示，面对食材价格急升、租金压力以及整体消费气氛疲弱等多重打击，经考量后无奈结业。该店以主打天然无添加的浓厚鲜鸡白汤闻名，其招牌奶白色汤底深受食客欢迎，过去店舖门外经常大排长龙，轮候入座的情况时有发生。

3. 自由拉面开业一年退场 曾靠三色豆、芫荽拉面掀起话题

自由拉面开业仅一年退场 苦叹港人消费模式转变

同样位于骆驼漆大厦的「自由拉面」亦宣布将于6月10日结束营业，该店以提供食客自由配搭汤底为卖点，开业至今仅约一年，在今年初更因推出极具话题性的「三色豆拉面」而引起网络热烈讨论。店方解释，由于香港市民近期的消费习惯出现变化，在衡量营运成本、店舖租金及大环境等综合因素后作出了停业决定。该店在今年初曾因推出极具话题性的「三色豆拉面」而引起网络热烈讨论。

4. 正宗台湾风味 五月星牛肉面6月底告别

正宗台湾风味 五月星牛肉面6月底告别

位于骆驼漆大厦的台菜餐厅「五月星牛肉面」预计将于6月底结业。该餐厅主打正宗台湾风味的牛肉面，招牌汤底采用拥有70年历史的台湾秘方，并以新鲜牛骨熬制超过20小时而成，主打清甜浓郁。店方坦言，过去一段时间一直努力支撑并持续研发新菜式，但面对越来越多无法抗力的外在因素，最终只能选择离场。

5. 校园风主题Cafe timescoffee将结业

校园风主题Cafe timescoffee将结业

位于观塘美兴工业大厦的「timescoffee」是一间以校园风为主题的咖啡店，主打西式与台式结合的Fusion料理。店方日前发布公告，指出因租约即将届满，餐厅将会营业至6月底或7月初，具体的最后营业日子将于稍后正式公布。

6. 观塘人气Shabu Shabu 扇火锅5.31结业

观塘人气Shabu Shabu 扇火锅5.31结业

进驻观塘1亚太中心长达十年的日式涮涮锅餐厅「扇火锅 Shabu Sen」，日前于社交平台宣布因营运安排变动，将营业至5月31日。自2013年开业以来，该店凭借提供自家牧场饲养的日本黑毛和牛、北海道四元豚以及丰富的自助配料及炸物区，成功在观塘区内建立稳定的客源。

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网民：好多都系楼上舖 ，好少外来客

结业潮引来各方回响，不少熟客对此感到惋惜。然而，网民对观塘区的餐饮生态则有不同看法，有人直言该区部分小型餐厅「平均应该算全港最难食，仲要卖得贵」，认为「同一个价钱同一个菜系，其他地区都一定好食过观塘」。

亦有网民针对该区租金情况进行分析，指出「观塘嘅商舖唔会平租」，特别是工厂区因改变土地用途需要补地价，「𠮶边啲铺租系高得好夸张」。在「贵租要赚」的压力下，餐厅无奈要「悭成本悭人工悭货钱，所以出品质素一定差」。此外，有意见指出工厦餐厅「好多都系楼上舖 ，好少外来客」，在「僧多粥少」的情况下，经营本就举步维艰。

资料来源：LIHKG