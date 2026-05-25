3大连锁酒楼齐推免加一服务费！全年晚市适用/长者专享 网民斥暗藏「魔鬼细节」...

面对近期本港餐饮业的结业潮及消费模式转变的挑战，本地食肆经营环境日益严峻，不少餐厅纷纷变阵求存。为挽回流失的客源并吸引本地食客消费，本地3大连锁酒楼近期于旗下分店相继推出「免加一」优惠，当中涵盖晚市黄金时段免收服务费，以及针对长者推出的早市特惠。

酒楼新行规！？京都/富港/莲香推免加一服务费吸客

有网民在社交平台上发文分享「京都大酒楼」在门外摆放出的「晚饭喜讯」宣传海报，宣布即日起至今年8月31日期间，全线分店的晚市时段将免收加一服务费。面对酒楼突如其来的优惠折扣，该名网民在帖文中不禁感叹现时市道疲弱，并留言称「生意难做，晚市免收加一！」

事实上，豁免传统的「加一」服务费已逐渐成为本地酒楼近期的主流营销策略。除了上述酒楼外，连锁品牌「富港酒楼」早于去年底已率先变阵，在全线分店推出「全年晚市免收加一」的长期优惠。

此外，充满怀旧气息的「莲香楼」尖沙咀店及「莲香居」旺角店，亦针对长者客群推出了早市双重优惠，长者只需在早上6时至9时45分的早茶时段光顾，凭长者咭或乐悠咭即可享受「$2茶位」及「免加一」服务费，期望以平价点心留住一班街坊熟客。

网民斥羊毛出在羊身上：茶水白饭贵到飞起...

酒楼免收服务费的措施随即在网上引发热议。对于有酒楼以「喜讯」来形容免收加一，有网民语带无奈地嘲讽「原来今时今日免收加一系喜讯来嘅」。同时，有一名自称从业员的网民表态支持业界全面废除加一制度，他指出自己身为餐饮业一分子也认为所有食肆根本不应收取加一，因为这笔款项美其名为服务费，但实际上「从来都冇落过员工袋」。

但亦有网民对此持保留态度，认为羊毛出在羊身上，直指部分酒楼即使「免加一」，其他的基本收费依然高昂，形容「茶水白饭贵到飞起...咪又喺番度.... 」，质疑酒楼最终只是透过调高其他项目的价格来弥补免收服务费的利润空间。

资料来源：rebacacccccar＠Threads