长者饮茶有著数！稻香点心孖宝$20.8 自选虾饺/鸡粥/蒸包 星期一至日早市供应

稻香长者优惠｜作为香港广受欢迎的连锁中式酒楼，稻香集团一直以提供优质且性价比高的传统粤式点心而深受大众及家庭食客爱戴。。近日，稻香特别推出名为「晨光老友记」的超值点心优惠，老友记只需以震撼价港币$20.8，即可从十款指定精美点心中任选两款配搭。

稻香「晨光老友记」点心孖宝$20.8 星期一至日早市供应

稻香「晨光老友记」点心孖宝$20.8 星期一至日早市供应

稻香长者优惠 自选十款经典点心

这次「晨光老友记」的早茶推广活动诚意十足，精心挑选了十款各具特色的传统与创新点心供食客自由配搭。对于喜爱经典点心风味的食客来说，绝对不能错过皮薄爽脆的「三式鲜虾饺」，以及口感层次丰富的「三式蒸包」和「多味三式丸」。若想在早晨品尝香脆惹味的款式，金黄酥脆的「百花酿脆油条」必定能满足味蕾的享受。

除此之外，若食客偏好暖胃饱腹的选择，鲜甜绵滑且火候十足的「鲜猪润滑鸡粥」，以及带有微辛香气的「胡椒汤猪手」皆是绝佳的早晨配搭。菜单上的其他风味之选还包括惹味开胃的「川汁饺子」、口感烟韧的「榨菜金钱肚丝蒸陈村粉」等。无论是偏好清淡鲜甜还是浓郁惹味的口味，都能为早晨注入满满活力，是极佳的饮茶好去处。

稻香晨光老友记优惠

优惠供应时段： 星期一至星期六：上午 07:00 至 上午 11:00 星期日及公众假期：上午 07:00 至 上午 10:00

条款及细则： 此优惠只限堂食享用，不设外卖或携走服务。 食客必须于中午 12:00 前完成结账及离座。





资料来源：香港酒楼关注组