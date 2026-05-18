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海港旗下中菜馆晚市$28起！乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手 8款特价小菜 指定分店供应

饮食
更新时间：15:15 2026-05-18 HKT
发布时间：15:15 2026-05-18 HKT

海港饮食集团旗下的中式酒楼「港味」，一直以地道港式风味、优质食材及亲民价格深受广大食客欢迎，是区内不少家庭聚餐及朋友饭叙的心水之选。近日，油塘「港味」强势推出极具吸引力的晚市激抵优惠，多款精致小菜以震撼价发售。例如只需$28即可品尝到招牌红烧脆皮乳鸽、蒸扇贝等。

海港旗下「港味」晚市特价小菜 $28起叹乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手

海港旗下「港味」晚市特价小菜 $28起叹乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手
海港旗下「港味」晚市特价小菜 $28起叹乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手

「港味」8款特价小菜 指定分店供应

位于油塘大本型商场内的「港味」，不但交通便利，邻近油塘港铁站，商场更具备完善的配套设施。即日起，「港味」推出晚市推广活动，涵盖多款人气菜式。首先必试的绝对是令人食指大动的「$28激抵之选」，食客可以超低价享用红烧脆皮乳鸽、蒜蓉粉丝蒸扇贝或沙姜大鸡脚。

如果想品尝更丰富的特色菜肴，「$38激抵之选」为大众提供了口感烟韧、带有独特香气的川味沙姜猪手，以及充满传统家乡风味、清甜养生的潮式春菜煲，为味蕾带来多层次的丰富享受。

至于「$48及$58激抵之选」系列，菜式选择更为讲究。当中包括了酸甜开胃、大人小朋友都喜爱的柚子蜜虾球，以及豆香浓郁、暖胃十足的东江豆腐煲。如想品尝较为矜贵的食材，更可选择蚝皇花菇扣玉掌，厚肉的花菇尽收蚝油鲜甜精华，鸭掌炆得腍滑入味。每一款佳肴均由经验丰富的厨师团队精心炮制，让大众以平民价格享受高级酒楼的用膳体验。

 

海港旗下酒楼「港味」晚市优惠

  • 地址：油塘高超道38号大本型2楼214号舖
  • 优惠适用时段：晚市时段
  • 激抵优惠详情：
    • $28激抵之选： 红烧脆皮乳鸽 (1只) / 蒜蓉粉丝蒸扇贝 (4只) / 沙姜大鸡脚 (5只)
    • $38激抵之选： 川味沙姜猪手 / 潮式春菜煲
    • $48激抵之选： 柚子蜜虾球 / 东江豆腐煲
    • $58激抵之选： 蚝皇花菇扣玉掌 (各4件)

 

资料来源：海港饮食集团

 

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