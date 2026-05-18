稻香旗下连锁酒楼5月点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起 全线分店三市供应

稻香集团旗下酒楼「钟厨」与「钟菜馆」，一直以提供优质中式佳肴及精致点心而广受香港食客欢迎，是亲朋好友相聚的饮茶好去处。踏入5月，酒楼为大众带来惊喜，隆重推出全新升级的点心菜单，食客只需以低至$7的超抵价钱，即可品尝如潮州粉粿、鲍鱼烧卖、流沙包等多款精心制作的手工点心，绝对是极具性价比的推介！

稻香旗下酒楼点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起

钟厨、钟菜馆点心$7起 全线分店三市供应

这次由钟厨及钟菜馆厨师团队精心设计的升级菜单，完美展现了传统点心工艺与创新食材配搭的融合，为各位茶客带来满满的新鲜感与味觉享受。在超值的 $7「清鲜之选」系列中，之试皮薄烟韧、充满传统地道咸香的潮州粉粿，以及清甜消暑的瑶柱节瓜甫，鲜味十足。喜欢甜食的食客，更不容错过金黄爆浆的椰蓉咸蛋黄流沙包，椰香与甜咸交织得恰到好处。

若想追求更丰富的口感层次，只需$8便能享用「惹味精选」。重点菜式包括外脆内鲜的金汤脆竹卷，鲜甜浓郁的金汤与脆皮腐皮卷堪称完美邂逅；清新口感首选则有鲜虾蒸甜粟米饺，爽甜粟米配搭爽弹鲜虾，令人食指大动。

针对追求矜贵食材的食客，$9「惊喜豪华」系列绝对是物超所值的极致享受。以不到十元的亲民价格，就能品尝到原只鲜鲍鱼坐镇的鲜鲍鱼烧卖，尽享高级滋味。此外，还有滑嫩入味、粉条吸尽精华的陈村粉蒸排骨，以及外酥内软、奶香浓郁的大良脆鲜奶卷。甜品方面，香浓沁凉的猫山王榴梿冰皮更是榴梿控的必食之选。

稻香旗下钟厨、钟菜馆点心优惠

供应时段：适用于早茶、午茶及下午茶时段

全线分店地址及电话： 九龙区 钟厨 (尖沙咀店)：尖沙咀北京道1号802舖 ｜ 查询：8300 8055 港岛区 钟厨 (铜锣湾店)：铜锣湾时代广场12楼 ｜ 查询：8300 8005 钟菜馆 (湾仔店)：湾仔北海中心2楼 ｜ 查询：8300 8043 钟菜馆 (数码港店)：数码港商场1楼 ｜ 查询：8300 8198 钟菜馆 (赤柱店)：赤柱广场3楼 ｜ 查询：8300 8006 新界区 钟菜馆 (火炭店)：火炭坳背湾街钟伟平大楼地下 ｜ 查询：8300 8007



资料来源：钟菜・钟厨