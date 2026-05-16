夏天常吃9种瓜 稳定血糖、去水肿消暑 青木瓜/丝瓜/节瓜/小青瓜/合掌瓜/线茄/青皮苦瓜/冬瓜/翠玉瓜｜食材知识

瓜类于夏天当造，包括青木瓜、丝瓜、节瓜、小青瓜、合掌瓜、线茄、青皮苦瓜、冬瓜、翠玉瓜等，口感特别清爽，且含丰盈水分，适合炮制时令料理。不同瓜果的味道、营养、烹法与配搭各异，今天由营养师分享当造夏天瓜果最佳食用贴士，让大家在炎夏吃得健康又滋味。

营养师陈筠霖（Krista）建议，夏天可食用瓜果补充水分。

夏天瓜果当造 特别清甜多汁

青木瓜/丝瓜/节瓜/小青瓜/合掌瓜/线茄/青皮苦瓜/冬瓜/翠玉瓜

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师陈筠霖（Krista）建议，夏天除直接喝水消暑外，亦可食用水分充足的瓜果补充体力。现今的栽种技术先进，不少蔬果一年四季都能供应，但部分瓜类，如青木瓜、丝瓜、节瓜、小青瓜、合掌瓜、线茄、青皮苦瓜、冬瓜、翠玉瓜等，都是夏日当造的食材，踏入夏天丰收期，产量更多，品质相对更佳，分外清甜多汁，称得上价廉物美。

青木瓜

1.青木瓜 帮助消化

简介：盛产于东南亚的热带果实，未成熟时呈深绿色泽，果肉厚实，瓜子呈奶白色。

味道：生吃爽脆甘涩，煮熟清甜。

产地：泰国

当造：5月至7月

营养：富含木瓜蛋白酶，能分解蛋白质，帮助消化。

宜忌：适合消化不良、餐后腹胀的人士。

烹法：凉拌、沙律或煲汤。

配搭：鱼尾、排骨及花生。

价钱：$8/斤



丝瓜

2.丝瓜 润肤美颜

简介：又名胜瓜，外皮硬实，棱角分明。

味道：清香软腍，带少许青涩味。

产地：内地

当造：5月至9月

营养：含皂苷及维他命B群，水分极高，有润肤作用。

贴士：不宜生吃，因容易氧化变黑，去皮后应尽快烹调或浸泡淡盐水。

烹法：滚汤、清炒或焖煮。

配搭：云耳、虾米及粉丝。

价钱：$12/斤



节瓜

3.节瓜 清新香甜

简介：表面有短且软的毛绒，呈青绿色，如迷你版的小冬瓜。

味道：清淡有少许甜味，煮熟后软嫩芳香。

产地：内地

当造：5月至8月

营养：性质平和，含有碳水化合物、纤维及多种矿物质，适合大多数体质。

贴士：选表皮带茸毛、重手的较新鲜。

烹法： 焖煮、酿节瓜脯或煲汤。

配搭：瑶柱、瘦肉、章鱼及虾米。

价钱：$12/斤



小青瓜

4.小青瓜 凉拌必备

简介：外表平滑没有尖刺，皮薄，种子少。

味道：清香爽脆，多汁不苦涩。

产地：本地

当造：5月至10月

营养：含有丙醇二酸，可抑制糖类转化为脂肪。钾含量高，有助去水肿。

宜忌：含有维他命C分解酶，若生吃青瓜时配搭维他命C高的水果，或会降低营养吸收。

烹法：生吃、凉拌、腌渍、沙律或快炒。

配搭：鸡丝、木耳、蒜头及蔬果。

价钱：$10/3条

合掌瓜

5.合掌瓜 含丰富锌

简介：果皮呈浅绿色、平滑有光泽。外形像双掌合十，又叫佛手瓜。

味道：清甜可口。

产地：内地

当造：5月至9月

营养：锌含量较高，对儿童智力发育及抗病力有益。

宜忌：表皮较硬，宜去皮食用。黏液或令手部皮肤紧绷，处理时宜戴手套。

烹法：煲汤或清炒。

配搭：粟米、红萝卜、栗子及猪肉。

价钱：$10/斤

线茄

6.线茄 幼嫩滑溜

简介：外形细长笔直如线，呈光亮的紫色，瓜皮平滑。

味道：软嫩滑溜，纤维幼细。

产地：台湾

当造：5月至-6月

营养：富含花青素及维他命P，能增强毛细血管弹性。

宜忌：茄子极易吸油，建议先蒸熟再拌入酱料，或用易洁镬少油快炒。

烹法：蒸、烤、焖或煨。

配搭：瘦肉碎及蒜蓉。

价钱：$10/斤

青皮苦瓜

7.青皮苦瓜 稳定血糖

简介：原个呈均匀的深绿色泽，肉厚饱满，表皮颗粒细密。

味道：苦涩回甘，果肉扎实。

产地：内地

当造：5月至7月

营养：含有苦瓜素，被誉为「植物胰岛素」，有助稳定血糖。

宜忌：怕苦的话，可刮干净内层的白膜，或先汆水再煮。

烹法：凉拌、炒蛋、焖排骨或煮汤。

配搭：鸡蛋、牛肉及猪肉。

价钱：$12/斤

冬瓜

8. 冬瓜 利尿消肿

简介：体形比一般瓜果大，呈圆柱状。瓜肉雪白，外皮硬实，水分丰富。

味道：瓜味清淡，煮熟后软绵。

产地：内地

当造：5月至9月

营养：利尿消肿，低卡路里且几乎不含脂肪。

宜忌：冬瓜皮与冬瓜仁的利水效力更强，建议洗净连皮煲汤。

烹法：煲汤、原个炖煮或红烧。

配搭：鸭肉、薏米、扁豆及瘦肉。

价钱：$7/斤

翠玉瓜

9.翠玉瓜 减碳佳品

简介：浅翠绿色的瓜皮平滑有光泽，可连皮刨丝制成「翠玉瓜面」，是近年大热的减碳食材。

味道：清甜爽口富蔬果香气。

产地：内地

当造：5月至8月

营养：富含叶黄素及玉米黄素，对保护视网膜有帮助。

宜忌：不宜长时间高温油炸，以免产生过多丙烯酰胺。

烹法：快炒、烧烤或滚汤。

配搭：虾仁、鸡蛋及甜椒。

价钱：$12/斤



顺发蔬菜负责人群姐认为，挑选瓜果时须留意表皮是否完整无缺。

如何拣选瓜果？

青衣市场顺发蔬菜的负责人群姐说，选购各种瓜类的秘诀相若

瓜皮宜完整无缺且没有破损。

绿色的瓜果如青瓜、合掌瓜或冬瓜等，光滑没有皱褶代表新鲜

瓜果拿起来的手感沉坠，代表水分丰盈。

如何保存新鲜瓜果？

原个瓜果存放在干爽的地方可保鲜2至5天。

如切开，须先用厨纸包裹，再放入雪柜，并尽快食用，避免水分被抽干影响口感。



如何烹调瓜馔最有益？

营养师Krista表示，要吃得健康，食用瓜类时可留意以吃法及烹法：

可连皮吃或连皮一同煲煮，因为许多瓜类的营养如花青素、纤维都集中在皮部。

青瓜、翠玉瓜建议洗净连皮食。

冬瓜连皮煲汤，利尿效果会更好。

烹调瓜馔要小心控制油量，因瓜类特别是茄子或丝瓜的组织疏松，容易像海绵一样吸油，宜采用低温快炒或先蒸后拌，可减少饱和脂肪摄取。

瓜菜类主要含水分、纤维、维他命、矿物质及碳水化合物，缺乏脂肪及蛋白质，建议配搭适当的肉类、鸡蛋和海鲜等入馔，可令营养更均衡及更可口。

瓜类大多性味寒凉，如体质虚寒、容易腹泻的人士，烹调时最好加入生姜、蒜头或胡椒，以中和寒性。



顺发蔬菜

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

文：EH 图：星岛日报

