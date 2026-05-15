Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应

饮食
更新时间：11:28 2026-05-15 HKT
发布时间：11:28 2026-05-15 HKT

美心MX烧味优惠｜作为香港家传户晓的连锁快餐店，美心MX的烧味系列是不少食客的心头好。最近，美心MX与美心Food²联合推出限时烧味优惠，让顾客能以低至$33的亲民价格，享受一顿丰盛的斩料加餸体验，绝对是不容错过的美食福音。

美心MX一连3星期斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔

美心MX一连3星期斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔
美心MX一连3星期斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔

工作繁忙过后，总想吃点好的慰劳自己。美心MX本次优惠的主角「烧味三拼」仅售$33，让您一次过品尝三款经典烧味，包括蜜味浓郁的叉烧、皮爽肉滑的白切鸡，以及风味独特的红肠。这个组合不仅选择丰富，而且份量十足，最适合与家人朋友分享，为您的餐桌增添多重滋味。

对于追求特别口感的食客，另一款优惠「手撕鸡．腩仔（半斤）」绝对能满足您的味蕾。这款组合售价仅为$68，手撕鸡以独特的麻油与葱香调味，开胃而不腻；烧腩仔则以「卜卜脆」的脆皮和层次分明的五花肉，带来满满的油香和满足感。

美心MX烧味优惠

  • 优惠推广：
    • 烧味三拼：$33
    • 手撕鸡．腩仔（半斤）：$68
  • 供应商：全线美心MX及美心Food²分店
  • 例外分店：大会堂、西九龙站及大学站分店除外
  • 优惠期限：2026年5月15日至6月4日
  • 供应时间：下午3:30起供应
  • 条款及细则：
    • 只适用于外卖。
    • 不可与其他优惠同时使用。
    • 数量有限，售完即止。
    • 相片仅供参考。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

 

同场加映：连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
13小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
6小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
2026-05-14 11:00 HKT
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
4小时前
东涌裕东苑单位起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体。
00:50
东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 睡房检8旬女住户焦尸
突发
5小时前
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
1小时前
两国元首在中南海举行小范围会晤。美联社
03:50
特朗普访华︱两国元首在中南海举行小范围会晤︱不断更新
大国外交
1小时前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
14小时前
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
商业创科
6小时前
02:42
星岛申诉王 | 西兰花洗出恶心「虫虫大军」 营养学家教最佳清洗菜虫法
申诉热话
4小时前