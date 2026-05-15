美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应

美心MX烧味优惠｜作为香港家传户晓的连锁快餐店，美心MX的烧味系列是不少食客的心头好。最近，美心MX与美心Food²联合推出限时烧味优惠，让顾客能以低至$33的亲民价格，享受一顿丰盛的斩料加餸体验，绝对是不容错过的美食福音。

美心MX一连3星期斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔

美心MX一连3星期斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔

工作繁忙过后，总想吃点好的慰劳自己。美心MX本次优惠的主角「烧味三拼」仅售$33，让您一次过品尝三款经典烧味，包括蜜味浓郁的叉烧、皮爽肉滑的白切鸡，以及风味独特的红肠。这个组合不仅选择丰富，而且份量十足，最适合与家人朋友分享，为您的餐桌增添多重滋味。

对于追求特别口感的食客，另一款优惠「手撕鸡．腩仔（半斤）」绝对能满足您的味蕾。这款组合售价仅为$68，手撕鸡以独特的麻油与葱香调味，开胃而不腻；烧腩仔则以「卜卜脆」的脆皮和层次分明的五花肉，带来满满的油香和满足感。

美心MX烧味优惠

优惠推广： 烧味三拼：$33 手撕鸡．腩仔（半斤）：$68

供应商：全线美心MX及美心Food²分店

例外分店：大会堂、西九龙站及大学站分店除外

优惠期限：2026年5月15日至6月4日

供应时间：下午3:30起供应

条款及细则： 只适用于外卖。 不可与其他优惠同时使用。 数量有限，售完即止。 相片仅供参考。



资料来源：美心MX (Maxim's MX)