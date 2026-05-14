美心MX长者优惠加码！一连两星期全日8折 长者咭/乐悠咭堂食外卖都有折

美心MX长者优惠｜作为香港广受欢迎的连锁快餐店，美心MX以多元化的餐饮选择和便捷的服务，成为许多市民日常用餐的热门地点。为了回馈长者顾客的支持，美心MX与美心Food²现正推出限时优惠，由即日起至5月28日，长者们只需出示长者咭或乐悠咭，即可享受全日8折的餐饮折扣。

美心MX长者优惠加码两星期！堂食外卖全日8折 长者咭/乐悠咭适用

美心MX长者优惠加码两星期！堂食外卖全日8折 长者咭/乐悠咭适用

美心MX长者全日8折优惠

持有长者咭、乐悠咭或长者八达通的老友记只要于即日起至5月28日（四），光临全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店，并在付款时出示相关证明文件，即可享有全日堂食或外卖8折优惠，每次交易限用一次。

对于追求品质与味道的食客来说，美心MX的餐牌总有惊喜。晨光初露，可以选择一份经典的港式早餐，例如热腾腾的粥品或松软的牛油多士，配上一杯香滑奶茶，为一天注入满满活力。午市和晚市时段，选择更是丰富，从驰名的烧味系列，到招牌焗猪扒饭，每一款都是精心制作的招牌菜式。

美心MX长者优惠

优惠期限：即日起至2024年5月28日。

适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店。

条款细则： 优惠不能兑换现金，亦不可与其他优惠同时使用。 折扣不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务，以及所有网上外卖自取平台和外送服务。 相片仅供参考，实际出品以餐厅为准。 如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。



资料来源：美心MX (Maxim's MX)