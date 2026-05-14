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德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再

饮食
更新时间：11:37 2026-05-14 HKT
发布时间：11:37 2026-05-14 HKT

德昌鱼蛋粉天后店结业｜近年本港饮食业经营环境艰难，不少老店相继结业。近日，著名手工鱼蛋粉面店「德昌鱼蛋粉」位于天后的分店贴出结业告示，宣布将营业至6月，消息一出随即引发网民热议。该店在区内经营多年，如今结业令部分街坊感到可惜，但亦有不少食客认为其水准下滑，对结业不感意外。

手工鱼蛋名店「德昌鱼蛋粉」天后店6月结业！ 网民叹水准不再

「德昌鱼蛋粉」天后店开业27年 手工鱼蛋起家

昨日（13日），有网民在Facebook群组「天后大坑有乐」分享了一张「德昌鱼蛋粉」天后分店的结业告示。根据图片所见，店家贴出结业告示，指天后分店因租约期满，将于2026年6月10日结业，并衷心感谢各位街坊顾客27年来的支持。

「德昌鱼蛋粉」由九龙城起家，以每日自家制的鱼蛋及用料丰富的汤底闻名，更吸引不少艺人如麦长青（麦包）等光顾。随著天后分店结业，品牌在全港将仅剩位于北角和九龙城的两间分店。

网民批食物品质下降：靠个名

结业消息一出，随即引起网民激烈讨论，反应两极。有忠实拥趸表示惋惜，留言「呢间好嘢，可惜」，但更多评论则指向食物水准及经营问题。不少网民直言「唔觉得可惜」，更有留言称「店内一直都好臭，所以唔会入去食，经营到27年系奇迹」。

部分人认为该店食物品质下降、卫生环境及性价比不足，似乎是导致食客却步的主要原因，批评其「靠个名，越嚟越难食，又卖得贵」；亦有网民分享不愉快的用餐经历，指「碗牛腩河得几粒肉丁，个汤直头得咸味，真系不了」、「一早应该执笠，鱼蛋粉咁基本都做得难食」。

德昌鱼蛋粉

  • 地址：天后电气道75号地舖
  • 电话：2510 8783
  • 营业时间：星期一至日 7am-12mn
  • 最后营业日：2026年6月10日

资料来源：天后大坑有乐Mak Cheung Ching 麦长青 

同场加映：超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满

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