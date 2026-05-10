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牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守

饮食
更新时间：20:30 2026-05-10 HKT
发布时间：20:30 2026-05-10 HKT

在城市发展的巨轮下，旧区重建往往意味著老店的消逝，而这些满载街坊集体回忆的空间，其告别总是令人不舍。屹立牛池湾村62载的宝福餐厅，随著牛池湾村清拆重建的来临，于昨日（5月9日）正式光荣结业。有网民于社交平台分享，有幸成为最后一位客人，见证这间三代经营的寮屋冰室完成其历史任务。

62年宝福餐厅正式告别牛池湾村！硕果仅存的寮屋老冰室

政府收地重建有200年历史的牛池湾村，村内有不少老店亦随之步入历史，继早前结业的新龙城茶楼后，于1964年开业的宝福餐厅亦迎来最后的营业日。有网民在餐厅关门一刻于facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，慨叹「始于1964年的宝福餐厅，今天最后营业，我庆幸成为最后一个客人，见证62年历史任务」。

宝福餐厅位于牛池湾村西村尽头一条神秘楼梯下的转角处，店内装潢犹如时光倒流，墙上贴著工整的手写餐牌，而小店仍保留著啡白相间的格仔花地砖、旧式卡座，以及一个由开业至今仍在转动的钻石牌时钟，仿佛都定格在上世纪的香港。

家庭式经营 学生哥饭堂

餐厅由周氏家族三代人经营，见证了牛池湾村大半世纪的变迁。现己达8旬高龄的第二代老板周昭纯，于最后一日营业日仍留守餐厅。老板曾表示，宝福是他祖父母一代承传下来的心血，一直以来都是由一家人亲力亲为经营，他负责炉头，儿子则掌管水吧及收银。

而这里亦是无数学生的饭堂，坚持即叫即制，一份大大碟的经济碟头饭，配上秘制酱汁，只需$40，还随餐附送以人手亲自凿冰制成的红豆冰；而招牌ABC常餐亦仅$33，冻饮只需加$1，绝对是难得一见的「人情味」。然而餐厅的结业，不仅是一个时代的终结，也带走了无数街坊的日常与回忆，令不少网民惋惜。

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组

延伸阅读︰牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心
 

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