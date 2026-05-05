五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症

五一黄金周期间，大批内地旅客访港，除了跑景点打卡拍照，体验素有「美食天堂」之称的香港，亦是重要环节。然而，一位来自浙江的旅客在社交平台小红书上发文，指香港食物「又贵又不好吃」，感叹回家后「啥都变好吃了」。这番言论迅速在网上发酵，引发两地网民广泛讨论。

浙江网友五一游港后称「啥都变好吃」

内地五一长假期，一名IP标注来自浙江的网民在游港后，却于小红书平台反映对香港的饮食体验感到失望，帖文以「香港回来啥都变好吃了」为题，直言旅程颠覆了香港作为美食之都的普遍印象。

该名旅客在帖文中表示，在香港的两天时间里，「真的没有吃到什么惊绝的食物」。她认为，即使有些食物味道尚可，但考虑到其高昂的价格，也变得「普通了」。事主总结这次经历，感慨地表示回家后发现「真的什么都好吃，又便宜又好吃」，形成强烈对比。

网民纷纷感慨：不好吃的贵，好吃的更贵

帖文一出，随即获得大量关注及网民回应，不少有类似经历的内地旅客表示认同，亦可以将他们对香港餐饮的意见归纳为以下几点：

性价比偏低：这是最多网民提及的问题。普遍认为香港餐饮的价格过于昂贵，然而食物的味道却未有带来相应的惊喜，感觉「又贵又不好吃」、「不好吃的贵，好吃的更贵」的说法引起不少人共鸣。即使部分食物味道尚可，但考虑到其价位后便显得「普通」，性价比不高。甚至有网民留言称自己「在酒店吃泡面，机智如我」，以避免外出消费。 语言沟通障碍：有旅客反映在用餐时遇到语言不通的问题。他们指出，部分餐厅的服务人员即使知道游客听不懂粤语，仍然坚持使用粤语沟通，这令他感到不受尊重，因此称香港是「不会二刷的城市」。 食材不如内地：部分旅客直言「吃不惯」香港的口味，又认为除了海鲜、牛扒等特定品项，其他如鸡、鸭、猪肉等常见肉类的品质和味道均不如内地，与「美食天堂」的期望有所落差。

然而，并非所有人都持相同看法。有网民反驳指，香港仍有物超所值的选择，例如有人提到「香港和牛烤肉超好吃 这个价格国内没有这种品质」，认为高品质的外地食材在内地难以用同等价钱享受。

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