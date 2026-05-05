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大家乐母亲节盆菜宴！4人餐惊喜价$598 叹齐盆菜、有米鸭、鲍鱼、扬州炒饭

饮食
更新时间：12:38 2026-05-05 HKT
发布时间：12:38 2026-05-05 HKT

连锁快餐店「大家乐」全新推出「乐聚盆菜宴」优惠，让大家无需等待节日，平日也能与家人轻松享受一顿体面又丰富的盛宴。这款盆菜宴以$598的亲民价格，提供包括盆菜、有米鸭、罐装鲍鱼及炒饭在内的四人份量美食，性价比极高，为每个家庭带来温馨的团圆时刻。

大家乐母亲节盆菜4人餐$598 叹齐盆菜、有米鸭、鲍鱼、扬州炒饭

大家乐母亲节盆菜4人餐$598 叹齐盆菜、有米鸭、鲍鱼、扬州炒饭
大家乐母亲节盆菜4人餐$598 叹齐盆菜、有米鸭、鲍鱼、扬州炒饭

母亲节必点！大家乐盆菜4人餐$598

今次盆菜宴的核心「乐聚盆菜」绝不马虎，包含多达十二款精心挑选的用料，务求满足一家大小的口味。当中亮点包括皮脆肉嫩、肉汁丰腴的「红烧乳鸽」，以及外层顺滑、包裹著满满海鲜内馅的「黄金福袋」。此外，酸甜开胃的「茄汁中虾」选用鲜甜弹牙的中虾，令人食指大动。盆菜中还有炆煮入味的花菇和猪手等传统配料，每一口都充满层次感。

除了盆菜，套餐更包含三款经典佳肴，让整场盛宴更显豪华。当中「双喜鲍鱼瑶柱有米鸭」是一道传统手工菜，重约3磅，将鲍鱼的鲜、瑶柱的香与鸭肉的嫩滑共冶一炉，配上吸收了所有精华的香糯米饭，口感丰富，滋味无穷。「蚝皇极品鲍鱼」则选用特大六只装原罐鲍鱼，以香浓的蚝皇汁焖煮，完美衬托出鲍鱼的鲜甜，每一口都尽显矜贵。最后配上饭粒分明、清爽不油腻的「扬州炒饭」，无论大人或小孩都必定喜爱。

大家乐「乐聚盆菜宴」优惠

  • 优惠价格： $598
  • 优惠详情：
    • 乐聚盆菜（4位用，含12款用料）
    • 双喜鲍鱼瑶柱有米鸭（约3磅）
    • 蚝皇极品鲍鱼（原罐特大6只装）
    • 扬州炒饭（约2磅）
  • 订购方式： 详情请参阅大家乐官方网站或亲临各大分店查询。
  • 条款及细则： 优惠期及供应情况或因应分店而异，详情请以官方公布为准。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

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