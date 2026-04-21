观塘中菜馆转型推「天价」叮叮饭？东坡肉菜饭索价$79 网民狠批：哪里来的自信
更新时间：18:23 2026-04-21 HKT
发布时间：18:23 2026-04-21 HKT
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近年香港物价持续高企，为节省开支与时间，标榜简单、方便的「即食饭盒」成为不少港人「医肚」选择。然而，近日一间位于观塘的中菜馆宣布推出全新「叮叮饭」系列，其「手工东坡肉菜饭」定价$79，被不少网民质疑定价过高，更有网民狠批：「那（哪）里来的自信？」即看下文了解详情。
逾半世纪老字号转型 观塘中菜馆推「天价」急冻叮叮饭？
屹立观塘崇仁街逾半世纪的「上海荣华川菜馆」，早前在社交平台公布结业消息，宣布将于今年8月暂停堂食营运，结束逾51年的营业历史。现时店舖处于转型阶段，近日更表示宣布推出全新「沪沪餸急冻便当系列」，主打「随时随地享用到热辣辣、新鲜美味的（上海）荣华川菜馆佳肴」。
其中，餐厅招牌手工东坡肉亦制成急冻便当，「手工东坡肉菜饭」每盒定价为$98（会员价$79/盒）。根据店方在Threads上传的宣传影片显示，每盒便当内含约3至4块东坡肉，配菜饭，帖文中又表示：「不要去羡慕、不要去妒忌，好味就系咁简单。」
网民狠批：那里来的自信
然而，对于索价$79的「天价」叮叮饭，留言区几乎一面倒负评，批评其定价太高，「会员价咁样79蚊，你真系咪当啲食客水鱼先得㗎」、「会员价都要79蚊，当人水鱼咩」、「贴地少少啦，有钱人就唔会买叮饭，穷人就更加觉得你食唔起，话知你好唔好食」、「其实79蚊一个急冻饭，真系无市场」、「79蚊食个狗都未必食嘅预制菜？」
有网民则以便利店常见的即食饭盒作比较，「比7仔叮饭好啲，$39俾尽」、「波仔同款，贵一倍」；也有不少网民留言讽刺店家：「那（哪）里来的自信？」
图片及资料来源：Thraeds@shwingwah
文：Y
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