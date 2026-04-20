母亲节送礼限时优惠！将军澳九龙东帝苑酒店酥饼$538/3盒 买蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥最多悭$176

母亲节将至，许多人正烦恼该如何向挚爱的母亲表达感谢之情。位于将军澳的九龙东帝苑酒店近期特别推出了母亲节酥饼礼盒限时优惠，顾客可以优惠价$538选购3盒招牌酥饼，包括蝴蝶酥、合桃酥等，为这个充满感恩的季节，提供了一个甜蜜而体面的送礼选择。

将军澳九龙东帝苑酒店母亲节优惠 蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥礼盒$538/3盒

九龙东帝苑酒店母亲节优惠 蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥礼盒$538/3盒

买蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥最多悭$176

九龙东帝苑酒店的糕饼团队以顶级牛油及优质食材，每日新鲜制作各款酥饼，确保品质与口感均达至完美，其中，蝴蝶酥作为酒店的王牌产品，层次分明，口感酥脆，每一口都能感受到浓郁的牛油香气与焦糖化的甜蜜脆边。

从即日起至4月30日，顾客可以优惠价$538选购3盒九龙东帝苑酒店的招牌酥饼，包括原味蝴蝶酥、杂锦蝴蝶酥、牛油蛋卷或肉桂合桃酥，每一款都代表著不同的风味与口感，满足不同人的喜好。以选购3盒原价最高的「杂锦蝴蝶酥 — 至尊礼盒（原价$238/盒）」为例，组合优惠最多可节省$176。

九龙东帝苑酒店酥饼礼盒优惠

优惠内容：$538购买任何三盒指定口味的酥饼礼盒。

可选款式： 原味蝴蝶酥 — 至尊礼盒 (180克) 杂锦蝴蝶酥 — 至尊礼盒 (200克) 牛油蛋卷 (288克) 肉桂合桃酥 (190克)

优惠期限：即日起至2026年4月30日

换领期限：即日起至2026年4月30日

换领地点：九龙东帝苑酒店大堂 Fine Foods Lounge

购买渠道：优惠适用于酒店网上商店或亲临Fine Foods Lounge购买。

条款与细则：优惠受相关条款及细则约束，详情请向酒店查询。

资料来源：The Royal Garden Kowloon East 九龙东帝苑酒店