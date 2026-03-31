酒楼点心逐粒收费成趋势！？$9/粒虾饺、烧卖被批「数字游戏」 网民意见两极

饮茶是香港人喜爱的传统家庭活动，但对于单独或少人数的茶客，传统一笼笼的点心份量往往过多。近日，有酒楼推出点心「逐件计」的新模式，让客人可以单点一件「虾饺」或「烧卖」。这种做法在网上引发热烈讨论，有网民赞赏其灵活性，亦有人质疑是变相加价的「数字游戏」。

酒楼点心优惠被批「数字游戏」 虾饺、烧卖逐粒收费变相加价

日前，有网民在社交平台上分享某连锁酒楼的点心收费模式，指该酒楼的「虾饺」、「烧卖」等点心可以逐件下单，鲜鲍鱼烧卖及生拆手工虾饺王各为$9/份，而每份仅有一粒点心。该网民称这样「一个人饮茶可以点几款点心，唔怕食唔晒」，为人数较少的茶客提供了便利，惟许多网民对这种「散叫」的点心模式持不同的看法。

网民：可多选几样 vs 纳米化

酒楼点心按件收费的模式，打破了传统饮茶的点餐框架，有人留言称这是「双赢」的做法，因为「可以食多啲款式」、「随意想食几多都得」，特别是「人少可选多几样点心」。一位网民分享其个人经历时提到，「一支公饮茶，想食虾饺、烧卖各一粒都得」。

然而，并非所有人都认同这种新计法。不少网民将焦点放在价格上，直言「价钱冇乜点平」。有人更形容为「数字游戏」，甚至是「饮茶都纳米化」。其中，「9蚊粒虾饺同烧卖真系贵」的说法引起不少共鸣，有网民计算后指出「即系一笼4粒$36，同出面差唔多」，认为总价与传统一笼点心相若，甚至更贵。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组