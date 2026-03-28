蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法一文睇 新手做出大厨风味 零失败｜识煮食谱
更新时间：11:00 2026-03-28 HKT
发布时间：11:00 2026-03-28 HKT
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蒜蓉番茄白酒煮青口的材料及做法非常简单，选用急冻青口，加入蒜蓉、番茄、洋葱及罗勒，再用白酒、黑胡椒及罗勒提味，便可做到大厨炮制的风味，很适合新手制作，是零失败食谱。
蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法
蒜蓉番茄白酒煮青口食谱
材料：急冻青口600克、番茄1个、洋葱半个、蒜蓉2汤匙、白酒50毫升、橄榄油2汤匙、黑胡椒碎少许、新鲜罗勒3至4片
做法：
- 洗净急冻青口，沥干。洗净番茄，去蒂及切粒。洋葱切粒。罗勒叶切小块。
- 镬内以中火烧热橄榄油，下蒜蓉和洋葱，炒洋葱至软身。
- 加入番茄和青口略炒，下白酒，盖上镬盖煮3至5分钟至青口开口。
- 下黑胡椒碎调味，洒上罗勒叶。
小贴士：除了青口，还可用其他海鲜，如蚬、鱼柳。
文：EH 图：星岛日报
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