蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法一文睇 新手做出大厨风味 零失败｜识煮食谱

蒜蓉番茄白酒煮青口的材料及做法非常简单，选用急冻青口，加入蒜蓉、番茄、洋葱及罗勒，再用白酒、黑胡椒及罗勒提味，便可做到大厨炮制的风味，很适合新手制作，是零失败食谱。

蒜蓉番茄白酒煮青口材料/做法

蒜蓉番茄白酒煮青口食谱

材料：急冻青口600克、番茄1个、洋葱半个、蒜蓉2汤匙、白酒50毫升、橄榄油2汤匙、黑胡椒碎少许、新鲜罗勒3至4片

做法：

洗净急冻青口，沥干。洗净番茄，去蒂及切粒。洋葱切粒。罗勒叶切小块。 镬内以中火烧热橄榄油，下蒜蓉和洋葱，炒洋葱至软身。 加入番茄和青口略炒，下白酒，盖上镬盖煮3至5分钟至青口开口。 下黑胡椒碎调味，洒上罗勒叶。

小贴士：除了青口，还可用其他海鲜，如蚬、鱼柳。

文：EH 图：星岛日报