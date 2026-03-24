长者咭/乐悠咭10大早餐隐藏优惠！麦当劳免费薯饼/莲香楼$2茶位/大快活减$3

对许多长者而言，享用一顿丰富实惠的早餐，是展开美好一天的重要仪式。香港各大连锁快餐店及酒楼，纷纷为持有长者咭或乐悠咭的银发族提供专属的早餐优惠，让老友记能以更亲民的价格，享受各式美食。《星岛头条》为您整理10大精选长者早餐优惠，包括现金折扣、免费小食及茶钱减免等著数，让长者在日常餐饮消费中悭得更多。

10大长者早餐优惠！长者咭/乐悠咭免费薯饼/$2茶位

从连锁快餐店到传统酒楼，各式各样的优惠应有尽有，涵盖免费小食、现金折扣，以至茶位优惠等。长者只需出示长者咭或乐悠咭，便能轻松享受这些福利。本文将逐一介绍全港10间食肆的优惠详情，让老友记一目了然。

1. 麦当劳 长者免费脆薯饼

长者咭/乐悠咭早餐优惠｜麦当劳 长者免费脆薯饼

长者咭持有人于上午11时前（周末、公众假期及指定分店除外），购买价值$13或以上的单点正价食品，即可免费获赠一份脆薯饼。

2. 大快活 长者会员全日减$3

大快活 长者会员全日减$3

持有长者咭或乐悠咭的顾客，申请「快活关爱长者咭」成为会员后，每次消费均可享有$3现金折扣，每月累计优惠金额上限为$300。

3. 肯德基 KFC 免费热饮/薯蓉

肯德基 KFC 免费热饮/薯蓉

长者在全日任何时段消费满$10，即可获赠一杯免费热饮。若在上午11时后消费满$20，则可额外获赠一份马铃薯蓉。优惠不适用于星期六、日及公众假期。

4. 吉野家 长者咭早市减$3

吉野家 长者咭早市减$3

长者凭长者咭于早市或茶市时段，在吉野家分店消费满$30，即可获$3折扣。此优惠不适用于「午后の轻食」及「精明の选」系列。

5. 利东集团 早市$2茗茶优惠

利东集团 早市$2茗茶优惠

持乐悠咭的长者，可于利东集团旗下的利东轩、利东酒家等五间指定酒楼，在早市时段享受$2茗茶优惠。

6. 莲香楼、莲香居 长者咭/乐悠咭 $2茶位

莲香楼、莲香居 长者咭/乐悠咭 $2茶位

在早上6时至9时45分，持长者咭或乐悠咭光顾莲香楼尖沙咀店或莲香居旺角店，即可享受$2茶位及豁免加一服务费。

7. 旺角襟江酒家 长者免加一

旺角襟江酒家 长者免加一

逢星期一至五的早茶时段，长者及其同枱所有客人均可享受$2茶钱及免加一服务费的优惠。

8. 快乐蜂 Jollibee $17班戟套餐

快乐蜂 Jollibee $17班戟套餐

长者凭长者咭可于平日上午11时前，以$17的价格享用三件班戟套餐。此优惠不适用于中环分店。

9. 锦丽 全日主食或套餐减$3

锦丽 全日主食或套餐减$3

凭乐悠咭或长者咭，于全线锦丽分店惠顾任何主食或套餐，可获$3折扣。优惠适用于星期一至日及公众假期，有效期至2026年12月31日。

10. 茶木 长者全年减$3

茶木 长者全年减$3

凭乐悠咭或长者咭，于全线茶木分店惠顾任何主食或套餐，即可减免$3。优惠适用于星期一至日及公众假期，有效期至2026年12月31日。

资料来源：社会福利署